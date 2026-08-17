El régimen de mohamed baqer qalibaf iran volvió a elevar al máximo la tensión geopolítica global tras proclamar abiertamente su victoria militar y política frente a Estados Unidos e Israel. Según las principales autoridades del país persa, sus adversarios no lograron cumplir con las metas fijadas al inicio de las operaciones militares, al tiempo que condicionaron un acuerdo definitivo al levantamiento de sanciones y a un férreo control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.
La contundente declaración fue realizada por Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento y principal negociador iraní, a través de la televisión estatal. "Ganamos las dimensiones militares y políticas", aseveró el dirigente, quien remarcó que tanto la Casa Blanca como el gobierno israelí fracasaron en su intento de provocar un cambio de régimen o de terminar con el poder de los ayatolás.
Aunque reconoció que las fuerzas estadounidenses no sufrieron la aniquilación completa en el terreno, Qalibaf catalogó el resultado de las hostilidades como una derrota absoluta para Washington y el régimen sionista en medio del conflicto por el estrecho de Ormuz.
El estrecho de Ormuz como clave geopolítica
El epicentro de la disputa se traslada ahora al plano de las exigencias económicas y diplomáticas. En ese escenario, el estrecho de Ormuz -paso marítimo crucial por donde circula una porción determinante del petróleo mundial- se mantiene como la principal carta de negociación de Irán.
El jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, fue tajante respecto de la presencia militar occidental y el futuro de la navegación. "Bajo ninguna circunstancia las bases estadounidenses podrán volver a la situación anterior e Irán jamás permitirá que eso ocurra", advirtió. Hatami agregó: "El sagrado estrecho de Ormuz es una de las condiciones para poner fin a la guerra; lo preservaremos con todas nuestras capacidades".
Desmentidas cruzadas por el control de Ormuz
La postura oficial irrumpe en medio de versiones contradictorias. Desde la agencia semioficial Mehr tildaron de falsa la versión difundida desde Washington sobre un supuesto pedido iraní para frenar los ataques y llegar a un acuerdo de libre tránsito por el estrecho de Ormuz.
De igual forma, el equipo negociador desmintió reportes diplomáticos que sugerían un pacto mediado por Qatar y Omán para reabrir la vía marítima. Ratificaron que la navegación continuará restringida mientras continúe el bloqueo norteamericano sobre sus puertos.
El impacto energético por el bloqueo en Ormuz
Con el canal marítimo cerrado y los mercados energéticos en alerta máxima, Irán busca convertir la paralización del tránsito petrolero en una ventaja estratégica para forzar el fin de las sanciones internacionales. La crisis en el estrecho de Ormuz promete seguir marcando el ritmo de la economía global.
En pocas palabras
- Irán declara victoria: el presidente del Parlamento iraní afirma haber ganado la guerra militar y política contra EE. UU. e Israel.
- Condiciones de Irán: exigen levantamiento de sanciones y control sobre el estratégico Estrecho de Ormuz para un acuerdo.
- Tensión geopolítica: la disputa por el Estrecho de Ormuz afecta la navegación global y los mercados energéticos.