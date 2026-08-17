Irán asegura que le "ganó la guerra" a Estados Unidos y pone condiciones en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz como clave geopolítica

El epicentro de la disputa se traslada ahora al plano de las exigencias económicas y diplomáticas. En ese escenario, el estrecho de Ormuz -paso marítimo crucial por donde circula una porción determinante del petróleo mundial- se mantiene como la principal carta de negociación de Irán.

El jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, fue tajante respecto de la presencia militar occidental y el futuro de la navegación. "Bajo ninguna circunstancia las bases estadounidenses podrán volver a la situación anterior e Irán jamás permitirá que eso ocurra", advirtió. Hatami agregó: "El sagrado estrecho de Ormuz es una de las condiciones para poner fin a la guerra; lo preservaremos con todas nuestras capacidades".

Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento y principal negociador de Irán.

Desmentidas cruzadas por el control de Ormuz

La postura oficial irrumpe en medio de versiones contradictorias. Desde la agencia semioficial Mehr tildaron de falsa la versión difundida desde Washington sobre un supuesto pedido iraní para frenar los ataques y llegar a un acuerdo de libre tránsito por el estrecho de Ormuz.

De igual forma, el equipo negociador desmintió reportes diplomáticos que sugerían un pacto mediado por Qatar y Omán para reabrir la vía marítima. Ratificaron que la navegación continuará restringida mientras continúe el bloqueo norteamericano sobre sus puertos.

El impacto energético por el bloqueo en Ormuz

Con el canal marítimo cerrado y los mercados energéticos en alerta máxima, Irán busca convertir la paralización del tránsito petrolero en una ventaja estratégica para forzar el fin de las sanciones internacionales. La crisis en el estrecho de Ormuz promete seguir marcando el ritmo de la economía global.