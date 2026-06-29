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Mundial 1986

A 40 años de la gloria eterna de la Selección argentina y el título que convirtió en leyenda a Diego Maradona

El 29 de junio de 1986 la Selección argentina venció a Alemania Occidental por 3 a 2 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México con un Maradona superlativo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Diego Maradona tocó el cielo con las manos en la Selección argentina.

Diego Maradona tocó el cielo con las manos en la Selección argentina.

El certamen realizado en tierras mexicanas donde la Selección argentina se coronó por segunda vez se transformó en un hito inolvidable que contó con los conocimientos y las excentricidades de Carlos Salvador Bilardo y con la magia de Diego Armando Maradona.

Fue donde el 10 se coronó como leyenda definitiva consolidandose como figura de la Albiceleste marcando dos goles que se instalaron en la historia del máximo certamen internacional.

Diego Maradona fue el capitán de la Selección argentina en el Mundial 86.

Diego Maradona fue el capitán de la Selección argentina en el Mundial 86.

El factor Malvinas y el partido que unió la astucia con el Gol del Siglo

Al evocar el Mundial 86 y la figura descomunal de Maradona resulta imposible desvincular el aspecto deportivo del trasfondo histórico relacionado con las islas Malvinas Argentinas.

Un simple partido de fútbol ante la Selección de Inglaterra se transformó en un mito cultural eterno gracias a las dos jugadas más maravillosas y contrapuestas de la historia de los mundiales: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" nacieron en la misma tarde, quedando unidas para siempre en la memoria colectiva.

Bilardo fue el artífice de la Selección argentina que venía muy criticada en la previa.

Bilardo fue el artífice de la Selección argentina que venía muy criticada en la previa.

Primero llegó la picardía criolla para quebrar el marcador ante los británicos. Apenas unos minutos después, la cancha fue testigo del Barrilete Cósmico, dando forma a uno de los encuentros más recordados del fútbol mundial y a una de las expresiones populares más grandes de la nación.

A 40 años de la segunda estrella en Ciudad de México

Hoy se cumplen exactamente 40 años de aquel infartante triunfo de Argentina por 3 a 2 sobre Alemania Occidental en el imponente Estadio Azteca de la Ciudad de México. Aquella tarde calurosa de junio significó la consagración definitiva de un plantel que supo sobreponerse a las feroces críticas previas y que, guiado por la obsesión estratégica de Carlos Bilardo, alcanzó la gloria máxima.

La hinchada de la Selección argentina se hizo presente en cada partido.

La hinchada de la Selección argentina se hizo presente en cada partido.

La Selección argentina demostró ser el mejor equipo del certamen de punta a punta, hilvanando un camino sólido en el que fue superando cada obstáculo táctico y físico con personalidad. La coronación, sellada con el agónico gol de Jorge Burruchaga tras un pase magistral de Diego, dejó inmortalizada una de las postales más icónicas del deporte rey: Maradona alzando la Copa del Mundo en los hombros del pueblo.

Este aniversario redondo invita a revivir un momento único que dejó una huella completamente imborrable en el ADN del fútbol local e internacional. La gesta de 1986 se mantiene más viva que nunca en las nuevas generaciones, consolidando un legado eterno que, a pesar del paso del tiempo y de las nuevas estrellas que se sumen al escudo, seguirá siendo recordado y venerado a lo largo de los años.

Jorge Burruchaga convirti&oacute; el tercer gol y la Selecci&oacute;n argentina grit&oacute;: "Somos campeones del mundo".

Jorge Burruchaga convirtió el tercer gol y la Selección argentina gritó: "Somos campeones del mundo".

La final histórica

Fecha: 29/6/1986

Estadio: Azteca (México DF)

Árbitro: Romualdo Arppi Filho (Brasil)

Argentina (3): Nery Pumpido; José Luis Cucciuffo, José Luis Brown, Oscar Ruggeri, Julio Olarticoechea; Ricardo Giusti, Sergio Batista, Héctor Enrique, Jorge Burruchaga, Diego Maradona (c) y Jorge Valdano. DT: Carlos Bilardo.

Alemania (2): Harald Schumacher, Thomas Berthold, Karl Heinz Förster, Ditmar Jakobs, Hans-Peter Briegel, Andreas Brehme; Norbert Eder, Felix Magath, Lothar Matthäus; Karl-Heinz Rummenigge (c) y Klaus Allofs. DT: Franz Beckenbauer.

Goles: PT: 23' Brown (AR). ST: 11' Valdano (AR); 29' Rummenigge (AL); 36' Völler (AL) y 38' Burruchaga (AR).

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