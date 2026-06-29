Golpe a la nostalgia en el Mundial: Brasil y Japón repiten un duelo que ya se vio en los Supercampeones

Los Supercampeones se harán realidad en el Mundial 2026.

En la ficción, el destino de los Samuráis Azules estuvo entrelasado con la mística de la Verdeamarela, convirtiendo este partido real en un choque cinematográfico que apela directamente al corazón de la infancia.

La profecía de Roberto Hongo se hizo realidad en el Mundial 2026

La conexión entre ambas naciones en la serie animada constituye el eje central de toda la narrativa del protagonista, Oliver Atom (Tsubasa Ozora). Desde los primeros episodios, la figura de Roberto Sedinho, un ex futbolista brasileño que se transforma en el mentor de Oliver, establece una promesa sagrada: llevar al joven talento a las tierras del jogo bonito para perfeccionar su técnica y convertirlo en un profesional de élite mundial.

Eventualmente, las páginas del manga cumplen esa promesa y muestran a Oliver desembarcando en el fútbol sudamericano para vestir la camiseta del Brancos, el club de ficción que rendía un indiscutible homenaje al São Paulo. Allí, rodeado de astros mundiales y bajo la exigencia del competitivo entorno brasileño, el personaje principal asimila la esencia del juego sudamericano antes de dar el gran salto definitivo hacia el continente europeo para defender los colores del Cataluña.

Roberto Sedinho fue el mentor de Oliver Atom y anticipó el duelo que se dará en el Mundial.

Sin embargo, el gran anhelo de Roberto Sedinho y el objetivo máximo de Oliver nunca fue simplemente brillar a nivel de clubes, sino guiar a la selección de Japón a disputar la Copa del Mundo precisamente contra Brasil. Aquella profecía animada, que parecía una utopía inalcanzable a finales de los años ochenta cuando el fútbol nipón era completamente amateur, cobra una vigencia absoluta hoy en día al ver el respeto que infunde el combinado asiático.

De las pizarras animadas a la realidad competitiva del Mundial 2026

El antecedente en los dibujos animados pertenece a una final entre Brasil y Japón Sub 20 que se disputó en el Mundial Juvenil en el Estadio Nagai de Osaka en un partido para alquilar balcones.

Japón formó con un 4-4-2 con Oliver Atom como capitán y figura acompañado de grandes artífices como Benji Price, Steve Hyuga, Andy Johnson y Shindo Aoi. Por su lado, Brasil contaba con Carlos Santana como figura y formaba con un agresivo 4-3-3.

Japón y Brasil se verán las caras por los 16avos de final del Mundial.

El primer tiempo terminó sin goles, dejando los gritos para el segundo donde Santana abrió el marcador (alcanzando los 16 tantos) para la Verdeamarella, luego Oliver empató el encuentro y Hyuga puso el 2 a 1. Cuando el partido estaba por finalizar apareció Natureza para empatar el encuentro en tiempo de descuento y enviar la definición al tiempo extra.

Fue allí cuando apareció nuevamente Oliver Atom quien tras una gran jugada colectiva convirtió el 3 a 2 definitivo con una chilena que ingresó en los libros de historia de millones de fanáticos de los Supercampeones.

Fue así que Japón se quedó con el título en un partido que finalmente se hará realidad cuando ambas selecciones se enfrenten en los 16avos de final de la Copa del Mundo.