Fiebre Panini: las figuritas del Mundial 2026 se agotan mientras los fans buscan completar las 980 piezas

980 figuritas distintas.

Packs agotados en tiendas de todo el mundo.

Reposiciones que tardan semanas.

Más de 2.000 millones de sobres producidos antes del inicio del torneo.

La fiebre es tal que muchos comercios debieron reordenar stock varias veces.

Una tradición global que une generaciones

En Europa y Sudamérica, completar el álbum de figuritas Panini es casi un rito de infancia. Muchos adultos vuelven a coleccionar porque ahora tienen “dinero adulto” y pueden revivir la nostalgia de intercambiar figuritas en la escuela.

La magia está en la comunidad:

Intercambios en plazas, estadios y ferias.

Encuentros organizados por tiendas.

Grupos de WhatsApp y foros para conseguir figuritas faltantes.

Miles de personas reuniéndose solo para cambiar repetidas.

En Chile, por ejemplo, 8.000 fans se juntaron en un estadio para intercambiar.

Las figuritas raras: el nuevo tesoro del coleccionismo

Desde Qatar 2022, Panini incorporó versiones especiales con bordes de colores y ediciones ultra escasas. Las más codiciadas:

Bordes rojos, púrpura y naranja.

Ediciones “1-of-1” con borde negro: solo existe una en el mundo.

Las figuritas negras de Messi, Ronaldo, Neymar o Lamine Yamal podrían alcanzar valores superiores a los 200.000 dólares en subastas.

El desafío de completar el álbum: más difícil que nunca

Muchos coleccionistas documentan el proceso de pegar las 980 figuritas. Lo que más destacan:

La emoción de abrir sobres.

La frustración de las repetidas.

La adrenalina de conseguir “la difícil”.

Las amistades que nacen en los intercambios.

Aunque existe una versión digital, la experiencia física sigue siendo la favorita: tocar, pegar, buscar, intercambiar.

¿El fin de una era? Panini pierde la licencia después de 2030

Tras el Mundial 2030, Panini dejará de producir figuritas oficiales de FIFA. La licencia pasará a Fanatics / Topps, lo que genera incertidumbre entre los coleccionistas:

Para muchos, es “el fin de una era”.

Panini es sinónimo de infancia y tradición.

No está claro si Topps replicará el formato clásico.

Sin embargo, algunos creen que podría ser un nuevo comienzo, con ideas innovadoras y productos más modernos.

Luego del Mundial 2030, Panini dejará de producir figuritas oficiales de FIFA.

Las figuritas Panini del Mundial 2026 son cultura, nostalgia y comunidad

La fiebre por las figuritas Panini demuestra que la Copa Mundial de Fútbol 2026 no solo se vive en la cancha: también se colecciona, se intercambia y se comparte.

En un mundo digital, esta tradición física sigue uniendo generaciones, creando vínculos y despertando la misma emoción que hace más de 50 años. Quizás el futuro cambie la licencia, pero el ritual de completar el álbum parece eterno.