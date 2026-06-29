Las figuritas Panini de la Copa Mundial de Fútbol 2026 volvieron a desatar una fiebre global. Con un álbum récord de 980 espacios, los fans buscan completar la colección en medio de packs agotados, ediciones ultra raras y encuentros masivos de intercambio. La tradición que nació en 1970 hoy vive su momento más explosivo, según APNews.
Fiebre Panini: las figuritas del Mundial 2026 se agotan mientras los fans buscan completar las 980 piezas
Las figuritas Panini del Mundial 2026 generan una demanda histórica: álbum más grande, packs agotados y una comunidad global que revive la tradición
Un fenómeno que supera al fútbol
Lo que empezó como un gesto entre amigos se convirtió en una escena viral: cada vez que aparece una caja de figuritas Panini, la gente pregunta dónde conseguir más. La marca italiana lleva más de 50 años alimentando esta tradición, y en 2026 alcanza su punto máximo con un álbum gigantesco y una demanda que supera cualquier pronóstico.
El Mundial ampliado a 48 selecciones hizo que Panini lanzara su álbum más grande hasta la fecha. El resultado:
- 980 figuritas distintas.
- Packs agotados en tiendas de todo el mundo.
- Reposiciones que tardan semanas.
- Más de 2.000 millones de sobres producidos antes del inicio del torneo.
La fiebre es tal que muchos comercios debieron reordenar stock varias veces.
Una tradición global que une generaciones
En Europa y Sudamérica, completar el álbum de figuritas Panini es casi un rito de infancia. Muchos adultos vuelven a coleccionar porque ahora tienen “dinero adulto” y pueden revivir la nostalgia de intercambiar figuritas en la escuela.
La magia está en la comunidad:
- Intercambios en plazas, estadios y ferias.
- Encuentros organizados por tiendas.
- Grupos de WhatsApp y foros para conseguir figuritas faltantes.
- Miles de personas reuniéndose solo para cambiar repetidas.
En Chile, por ejemplo, 8.000 fans se juntaron en un estadio para intercambiar.
Las figuritas raras: el nuevo tesoro del coleccionismo
Desde Qatar 2022, Panini incorporó versiones especiales con bordes de colores y ediciones ultra escasas. Las más codiciadas:
- Bordes rojos, púrpura y naranja.
- Ediciones “1-of-1” con borde negro: solo existe una en el mundo.
Las figuritas negras de Messi, Ronaldo, Neymar o Lamine Yamal podrían alcanzar valores superiores a los 200.000 dólares en subastas.
El desafío de completar el álbum: más difícil que nunca
Muchos coleccionistas documentan el proceso de pegar las 980 figuritas. Lo que más destacan:
- La emoción de abrir sobres.
- La frustración de las repetidas.
- La adrenalina de conseguir “la difícil”.
- Las amistades que nacen en los intercambios.
Aunque existe una versión digital, la experiencia física sigue siendo la favorita: tocar, pegar, buscar, intercambiar.
¿El fin de una era? Panini pierde la licencia después de 2030
Tras el Mundial 2030, Panini dejará de producir figuritas oficiales de FIFA. La licencia pasará a Fanatics / Topps, lo que genera incertidumbre entre los coleccionistas:
- Para muchos, es “el fin de una era”.
- Panini es sinónimo de infancia y tradición.
- No está claro si Topps replicará el formato clásico.
Sin embargo, algunos creen que podría ser un nuevo comienzo, con ideas innovadoras y productos más modernos.
Las figuritas Panini del Mundial 2026 son cultura, nostalgia y comunidad
La fiebre por las figuritas Panini demuestra que la Copa Mundial de Fútbol 2026 no solo se vive en la cancha: también se colecciona, se intercambia y se comparte.
En un mundo digital, esta tradición física sigue uniendo generaciones, creando vínculos y despertando la misma emoción que hace más de 50 años. Quizás el futuro cambie la licencia, pero el ritual de completar el álbum parece eterno.