Atento Independiente Rivadavia: el cambio que implementará la Copa Argentina

El cuanto a la Copa Argentina, una modificación se anunció desde el torneo que tendría injerencia en Independiente Rivadavia en caso de seguir avanzando de fase tras el compromiso ante Tigre.

El cambio que implementará la Copa Argentina en la edición 2026

Desde la organización de la Copa Argentina anunciaron la implementación del VAR a partir de la instancia de octavos de final. Si bien la medida no influirá directamente en Independiente Rivadavia por el momento, ya que el equipo de Alfredo Berti aún está en fase de 16avos y debe enfrentarse a Tigre el 12 de julio en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, la disposición deberá ser tenida en cuenta para los próximos partidos.