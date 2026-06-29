Atento Independiente Rivadavia: el cambio que implementará la Copa Argentina

Independiente Rivadavia trabaja arduamente en la pretemporada, a la espera de los compromisos de alta intensidad que tendrá en julio ante Tigre, por los 16avos de final de la Copa Argentina, y ante Estudiantes de la Plata por la Supercopa Argentina.
Independiente Rivadavia se prepara para jugar ante Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia trabaja arduamente en la pretemporada, a la espera de los compromisos de alta intensidad que tendrá en julio ante Tigre, por los 16avos de final de la Copa Argentina, y ante Estudiantes de la Plata por la Supercopa Argentina.
El cuanto a la Copa Argentina, una modificación se anunció desde el torneo que tendría injerencia en Independiente Rivadavia en caso de seguir avanzando de fase tras el compromiso ante Tigre.
Desde la organización de la Copa Argentina anunciaron la implementación del VAR a partir de la instancia de octavos de final. Si bien la medida no influirá directamente en Independiente Rivadavia por el momento, ya que el equipo de Alfredo Berti aún está en fase de 16avos y debe enfrentarse a Tigre el 12 de julio en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, la disposición deberá ser tenida en cuenta para los próximos partidos.
Si la Lepra avanza, contará con la asistencia del VAR en el siguiente partido. Dicha herramienta no se usa en el certamen desde aquella épica final ante Argentinos Juniors, en que Independiente Rivadavia se consagró campeón y logró su primera clasificación a la Copa Libertadores que actualmente disputa.
En caso de vencer al Matador, el Azul contaría con el videoabitraje en el cruce ante el ganador de River y Aldosivi, que jugarán el viernes 17 a las 21.45 en el Estadio Padre Martearena.