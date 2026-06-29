Luna de fresa: por qué se llama así y a qué hora podrá verse en Argentina

Muchas personas piensan que porque lleva el nombre de Luna de Fresa, la misma se verá de color rosado, pero no es tan así. El nombre de este fenómeno astronómico no tiene relación con su aspecto físico, sino más bien con diversas tradiciones que realizaban las tribus nativas americanas, como los Algonquinos.
Por ejemplo, estos pueblos o tribus nativas utilizaban el calendario lunar para registrar los ciclos de la naturaleza, y en el caso de la Luna Llena de junio, la misma coincidía exactamente con la época de la cosecha de las fresas silvestres en el hemisferio norte.
¿A qué hora podrá verse la Luna de Fresa en Argentina?
El fenómeno astronómico se podrá observar en todo el país a simple vista a partir del atardecer (alrededor de las 20:57 en Argentina), siempre y cuando el cielo de Mendoza se mantenga despejado.
Recomendaciones para ver la Luna de Fresa
Para disfrutar de este evento astronómico de la mejor manera, no es necesario contar con telescopios ni binoculares profesionales, ya que se puede observar a simple vista de manera segura. Solo debés seguir estos consejos básicos:
- Te aconsejamos ubicarte en un espacio con la vista libre hacia donde emerge la Luna.
- Aunque la Luna llena tiene la potencia suficiente para brillar en plena Ciudad de Mendoza u otras capitales, los colores y detalles de la Luna de Fresa resaltarán mucho más si te alejás de los postes de luz o luces artificiales intensas.
Los especialistas recomiendan observar la Luna de Fresa poco después del atardecer, ya que es cuando comienza a elevarse sobre el horizonte. En ese momento suele adquirir tonalidades anaranjadas o rojizas debido a un efecto óptico provocado por la atmósfera terrestre, una de las imágenes más llamativas del calendario astronómico y también el mejor momento para fotografiarla.
Es importante aclarar que hoy lunes 29 no es el único día en el cual podrá verse la Luna de Fresa, ya que mañana martes 30 de junio el pueblo argentino también tendrá la oportunidad de poder disfrutar de este espectáculo astronómico.