Luna de fresa: por qué se llama así y a qué hora podrá verse en Argentina

Recomendaciones para ver la Luna de Fresa

Para disfrutar de este evento astronómico de la mejor manera, no es necesario contar con telescopios ni binoculares profesionales, ya que se puede observar a simple vista de manera segura. Solo debés seguir estos consejos básicos:

Te aconsejamos ubicarte en un espacio con la vista libre hacia donde emerge la Luna.

Aunque la Luna llena tiene la potencia suficiente para brillar en plena Ciudad de Mendoza u otras capitales, los colores y detalles de la Luna de Fresa resaltarán mucho más si te alejás de los postes de luz o luces artificiales intensas.

Los especialistas recomiendan observar la Luna de Fresa poco después del atardecer, ya que es cuando comienza a elevarse sobre el horizonte. En ese momento suele adquirir tonalidades anaranjadas o rojizas debido a un efecto óptico provocado por la atmósfera terrestre, una de las imágenes más llamativas del calendario astronómico y también el mejor momento para fotografiarla.

La Luna de Fresa podrá verse en Argentina minutos antes de las 21hs. Canva

Es importante aclarar que hoy lunes 29 no es el único día en el cual podrá verse la Luna de Fresa, ya que mañana martes 30 de junio el pueblo argentino también tendrá la oportunidad de poder disfrutar de este espectáculo astronómico.