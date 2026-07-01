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Los tres partidos de este miércoles en los 16avos del Mundial 2026: juegan Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos

Tres partidos le darán continuidad a los 16avos de final del Mundial 2026 durante la jornada de este miércoles

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Inglaterra clasificó a 16avos del Mundial tras liderar el Grupo L.

Inglaterra clasificó a 16avos del Mundial tras liderar el Grupo L.

Con tres partidos muy atractivos continuarán este miércoles los 16avos de final del Mundial 2026. Atrás quedaron las clasificaciones de Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México.

A las 13, en Atlanta, Inglaterra buscará dar un paso más en la competencia cuando enfrente a República Democrática del Congo. A las 17, en Seattle, Bélgica enfrentará a Senegal. Por último, desde las 21, Estados Unidos se verá las caras con Bosnia en Santa Clara.

Bélgica lideró el Grupo G con 5 puntos.

Bélgica lideró el Grupo G con 5 puntos.

El que gane entre ingleses y congoleños se enfrentará a México/Ecuador, mientras que el que se imponga entre belgas y senegaleses lo hará con el que salga con vida del mano a mano entre los anfitriones y bosnios.

Los 16avos de final del Mundial 2026

  1. Sudáfrica 0-1 Canadá
  2. Brasil 2-1 Japón
  3. Alemania 1 (3)-(4) 1 Paraguay
  4. Países Bajos 1 (2)-(3) 1 Marruecos
  5. Costa de Marfil 1-2 Noruega
  6. Francia 3-0 Suecia
  7. México 2-0 Ecuador
  8. Inglaterra vs. RD Congo - Miércoles 1 de julio - 13hs (Atlanta Stadium)
  9. Estados Unidos vs. Bosnia - Miércoles 1 de julio - 21hs (San Francisco Bay Area Stadium)
  10. Bélgica vs. Senegal - Miércoles 1 de julio - 17hs (Seattle Stadium)
  11. Portugal vs. Croacia - Jueves 2 de julio - 20hs (Toronto Stadium)
  12. España vs. Austria- Jueves 2 de julio - 16hs (Los Ángeles Stadium)
  13. Suiza vs. Argelia - Viernes 3 de julio - 00hs (BC Place Vancouver)
  14. Argentina vs. Cabo Verde - Viernes 3 de julio - 19hs (Miami Stadium)
  15. Colombia vs. Ghana - Viernes 3 de julio - 22.30hs (Kansas City Stadium)
  16. Australia vs. Egipto - Viernes 3 de julio - 15hs (Dallas Stadium)

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