Los tres partidos de este miércoles en los 16avos del Mundial 2026: juegan Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos

Con tres partidos muy atractivos continuarán este miércoles los 16avos de final del Mundial 2026. Atrás quedaron las clasificaciones de Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México.
Tres partidos le darán continuidad a los 16avos de final del Mundial 2026 durante la jornada de este miércoles
Con tres partidos muy atractivos continuarán este miércoles los 16avos de final del Mundial 2026. Atrás quedaron las clasificaciones de Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México.
A las 13, en Atlanta, Inglaterra buscará dar un paso más en la competencia cuando enfrente a República Democrática del Congo. A las 17, en Seattle, Bélgica enfrentará a Senegal. Por último, desde las 21, Estados Unidos se verá las caras con Bosnia en Santa Clara.
El que gane entre ingleses y congoleños se enfrentará a México/Ecuador, mientras que el que se imponga entre belgas y senegaleses lo hará con el que salga con vida del mano a mano entre los anfitriones y bosnios.