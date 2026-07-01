Los tres partidos de este miércoles en los 16avos del Mundial 2026: juegan Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos

A las 13, en Atlanta, Inglaterra buscará dar un paso más en la competencia cuando enfrente a República Democrática del Congo. A las 17, en Seattle, Bélgica enfrentará a Senegal. Por último, desde las 21, Estados Unidos se verá las caras con Bosnia en Santa Clara.

Bélgica lideró el Grupo G con 5 puntos.

El que gane entre ingleses y congoleños se enfrentará a México/Ecuador, mientras que el que se imponga entre belgas y senegaleses lo hará con el que salga con vida del mano a mano entre los anfitriones y bosnios.