México sigue ganando y avanzó a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Ecuador

México, en condición de local, alcanzó su cuarta victoria consecutiva en el Mundial 2026 y avanzó a los octavos de final tras ganarle 2 a 0 a Ecuador.
México, en condición de local, alcanzó su cuarta victoria consecutiva en el Mundial 2026 y avanzó a los octavos de final tras ganarle a Ecuador
México, en condición de local, alcanzó su cuarta victoria consecutiva en el Mundial 2026 y avanzó a los octavos de final tras ganarle 2 a 0 a Ecuador.
En el estadio Azteca, donde el inicio del partido se demoró una hora a causa de una tormenta eléctrica, la selección local tuvo un primer tiempo notable y justificó la ventaja parcial de 2 a 0 gracias a los goles de sus dos delanteros: Julián Quiñones (nacido en Colombia) y Raúl Jiménez.
Luego, el conjunto del Vasco Aguirre sostuvo la diferencia pese a los intentos del equipo ecuatoriano dirigido por Sebastián Beccacece quien recurrió en el final a los ingresos de Kendry Páez y Jordy Caicedo, jugadores de River y Huracán en el fútbol argentino.
Como en sus anteriores presentaciones Ecuador vendió cara su derrota, pero solo dispuso de un par de oportunidades para alcanzar el descuento e incluso Galíndez, su arquero, evitó una caída más categórica.
Los ecuatorianos terminaron con diez hombres por la expulsión de Piero Hincapié (por la ley Prestianni) y se despidieron del Mundial 2026 con un saldo de un triunfo histórico ante Alemania, un empate con Curazao y dos caídas ante Costa de Marfil y México.
En definitiva fue un buen triunfo de México que avanzó a los octavos de final con 4 victorias en igual cantidad de partidos y una marca de 8 goles a favor y ninguno en contra.
El Tri, que ganó su primer cruce en un Mundial desde 1986, se medirá en la próxima instancia con el ganador del cruce de este miércoles entre Inglaterra y RD Congo, en un encuentro que se jugará el próximo domingo 5 de julio, en el estadio Azteca, donde nunca perdió en una Copa del Mundo.