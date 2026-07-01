México sigue ganando y avanzó a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Ecuador

Como en sus anteriores presentaciones Ecuador vendió cara su derrota, pero solo dispuso de un par de oportunidades para alcanzar el descuento e incluso Galíndez, su arquero, evitó una caída más categórica.

Los ecuatorianos terminaron con diez hombres por la expulsión de Piero Hincapié (por la ley Prestianni) y se despidieron del Mundial 2026 con un saldo de un triunfo histórico ante Alemania, un empate con Curazao y dos caídas ante Costa de Marfil y México.

México, con la valla invicta, espera rival en octavos de final

En definitiva fue un buen triunfo de México que avanzó a los octavos de final con 4 victorias en igual cantidad de partidos y una marca de 8 goles a favor y ninguno en contra.

El Tri, que ganó su primer cruce en un Mundial desde 1986, se medirá en la próxima instancia con el ganador del cruce de este miércoles entre Inglaterra y RD Congo, en un encuentro que se jugará el próximo domingo 5 de julio, en el estadio Azteca, donde nunca perdió en una Copa del Mundo.