Limpiar el filtro del lavarropas: cada cuánto se tiene que hacer y por qué es importante

Cuando no limpiamos esta zona del lavarropas, el desagüe se puede tapar, se llena de humedad, alor olores y el agua no drena correctamente. Todo esto puede dañar el motor y la bomba, pero también puede producir lavados ineficientes y dejar la ropa en mal estado.

Paso a paso: cómo limpiar el filtro de desagüe del lavarropas

¿Cómo te das cuenta si el filtro del lavarropas está tapado o sucio? Lo que empiezaa a pasar es que centrifuga mal, el tambor queda con un poco de agua después del desagüe, la ropa queda sucia o el interior del lavarropas tiene mal olor.

Lo mejor es realizar una limpieza semestral y usar productos de limpieza abrasivos pero seguros. El tipo de limpieza va a depender del tipo del lavarropas. Los lavarropas de carga frontal tienen el filtro debajo y delante; los lavarropas de carga superior suelen tener el filtro dentro.

El tipo de limpieza depende del tipo de lavarropas.

Para lavarropas de carga frontal, hay que abrir el filtro con cuidado, retirar el agua, poner un balde debajo y dejar el filtro en remojo en una mezcla de agua y lavandina por 10 minutos.

Con un cepillo de dientes que no uses, también hay que limpiar el hueco del filtro por si tiene moho o sarro. Empapa un trapo con agua y unas gotas de lavandina y pásalo por el recoveco.

Para limpiar el filtro de un lavarropas de carga superior, hay que retirar el filtro, que seguramente está lleno de pelusas y pelos, y limpiarlo con agua tibia y un cepillo suave.

Otras partes del lavarropas que sí o sí hay que limpiar

También hay que limpiar el cajón dispensador donde se coloca el jabón y el suavizante de ropa para que no se llene de jabón seco.

Es importante limpiar cada sector del lavarropas.

La goma de la puerta se tiene que limpiar con una mezcla de agua y vinagre para eliminar los hongos.

El tambor del lavarropas se limpia mensualmente con dos tazas de vinagre, agua, un lavado corto sin ropa y una temperatura alta.