Las Heras celebra el Mes del Juego 2026 con música, arte y propuestas inclusivas en el Parque de la Familia

El evento incluyó postas lúdicas, juegos gigantes, rincones creativos, actividades intergeneracionales y una propuesta circense que aportó magia y diversión. La jornada fue celebrada como un verdadero encuentro comunitario que reafirmó al juego como un lenguaje que conecta generaciones y culturas.

El Mes del Juego 2026 llega al Parque de la Familia en Las Heras con actividades gratuitas para todas las edades.

Propuesta 2026

Durante la jornada de apertura de este año, el público podrá disfrutar de: juegos tradicionales y de mesa, propuestas al aire libre, juegos gigantes e inclusivos, experiencias interactivas para todas las edades, música en vivo y actividades artísticas, con la participación de Inmorales, Sin Errores, Carina Palacios, Orquesta Infantil y Juvenil La Pitufónica y El Circo de Getulio con el payaso Lío y su amigo Santiago.

Además, se suma el acompañamiento de Gear 6, estudio mendocino que representa el crecimiento de la industria de los videojuegos en la provincia y que se prepara para lanzar su título The Incredible Machinist, tras recibir gran reconocimiento en eventos como Mendoza Juega y la EVA.

Habrá música en vivo y actividades artísticas, con la participación de Inmorales, Sin Errores, Carina Palacios, Orquesta Infantil y Juvenil La Pitufónica y El Circo de Getulio con el payaso Lío y su amigo Santiago.

El Mes del Juego cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, la Dirección de Economía Social y la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, junto al acompañamiento de CECITyS, CIPA, CAIJ y la Fundación Mil Milenios de Paz, lo que fortalece su carácter cultural, educativo y social. Asimismo, posee declaraciones de interés municipal, provincial y nacional, reforzando su importancia como movimiento cultural y su proyección en todo el país.

Auspician Distribuidora Talastilla, Loly Pop Juguetería, Diverato, Sochi Deportes, Granito de Arena y Gaming City Mendoza.