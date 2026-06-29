Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Muerte en Las Heras

Murió un hombre tras un accidente fatal a metros del Hospital Carrillo y testigos dicen que nunca frenó

El conductor falleció tras estrellarse contra un árbol en la esquina de Capitán Vázquez y Eva Perón. Versiones indican que venía muy rápido

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La escena del accidente fatal en Las Heras. 

La escena del accidente fatal en Las Heras. 

Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

El conductor de un vehículo falleció tras un accidente fatal que se produjo este lunes alrededor del mediodía en la esquina de Capitán Vázquez y Eva Perón, a metros del Hospital Carrillo (Las Heras).

Testigos reportaron que la víctima fatal ya había pasado en rojo un semáforo de la esquina de Manuel A. Sáez y que iba muy rápido. Añadieron que el sujeto no pudo o no quiso pisar los frenos antes de estrellarse contra un árbol.

El lugar donde impactó el vehículo. Los testigos dicen que el conductor no pisó los frenos.

El lugar donde impactó el vehículo. Los testigos dicen que el conductor no pisó los frenos.

Aquí, el informe desde el lugar de los hechos por Matías Pascualetti (radio Nihuil):

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar