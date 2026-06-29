Murió un hombre tras un accidente fatal a metros del Hospital Carrillo y testigos dicen que nunca frenó

Testigos reportaron que la víctima fatal ya había pasado en rojo un semáforo de la esquina de Manuel A. Sáez y que iba muy rápido. Añadieron que el sujeto no pudo o no quiso pisar los frenos antes de estrellarse contra un árbol.

El lugar donde impactó el vehículo. Los testigos dicen que el conductor no pisó los frenos. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

Aquí, el informe desde el lugar de los hechos por Matías Pascualetti (radio Nihuil):