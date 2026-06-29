El conductor de un vehículo falleció tras un accidente fatal que se produjo este lunes alrededor del mediodía en la esquina de Capitán Vázquez y Eva Perón, a metros del Hospital Carrillo (Las Heras).
Muerte en Las Heras
Murió un hombre tras un accidente fatal a metros del Hospital Carrillo y testigos dicen que nunca frenó
El conductor falleció tras estrellarse contra un árbol en la esquina de Capitán Vázquez y Eva Perón. Versiones indican que venía muy rápido
Testigos reportaron que la víctima fatal ya había pasado en rojo un semáforo de la esquina de Manuel A. Sáez y que iba muy rápido. Añadieron que el sujeto no pudo o no quiso pisar los frenos antes de estrellarse contra un árbol.
Aquí, el informe desde el lugar de los hechos por Matías Pascualetti (radio Nihuil):