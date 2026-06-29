Video: un ladrón intentó entrar a robar a una casa y quedó colgado de las rejas

#MDQ



Un delincuente intentó ingresar a robar a una vivienda del barrio Las Avenidas, pero quedó atrapado en la reja por una de sus piernas y no pudo escapar.

El hecho ocurrió en una casa de Hernandarias al 5300. Vecinos alertaron a las autoridades y debieron intervenir bomberos,… pic.twitter.com/2YLlY5sc3L — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) June 29, 2026

El ladrón que quedó colgado de la reja

Al intentar atravesar el enrejado de la vivienda, el ladrón quedó enganchado por una de sus piernas, sin posibilidad de liberarse por sus propios medios. La situación llamó la atención de vecinos y transeúntes, que alertaron a las autoridades al observar al hombre atrapado en la estructura metálica.

El episodio del robo frustrado derivó en un amplio despliegue de los servicios de emergencia. Hasta el lugar llegaron dotaciones de bomberos, efectivos policiales y una ambulancia, cuyos profesionales trabajaron para asistir al delincuente y retirarlo de la reja sin agravar las lesiones que pudiera presentar.

Una vez liberado, el ladrón quedó a disposición de las autoridades, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del intento de robo.

Lo que parecía ser un robo más terminó convirtiéndose en una escena inusual: el propio ladrón necesitó la ayuda de los equipos de emergencia después de quedar atrapado mientras intentaba ingresar a la vivienda que pretendía asaltar. Ahora, deberá enfrentar una causa judicial por su propia torpeza.