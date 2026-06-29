Un insólito episodio de inseguridad ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata, cuando un ladrón intentó ingresar a una vivienda pero quedó atrapado en la reja de la propiedad, lo que obligó a montar un importante operativo de rescate.
Video: un ladrón intentó entrar a robar a una casa y quedó colgado de las rejas
Lo que parecía ser un robo más terminó convirtiéndose en una escena inusual: el propio ladrón necesitó la ayuda de los equipos de emergencia
El intento de robo se registró en una casa ubicada sobre Hernandarias al 5300, en el barrio Las Avenidas, en la ciudad de Mar del Plata. bDe acuerdo con la información conocida, el ladrón había planeado ingresar al inmueble, aunque el intento terminó de la peor manera para él.
En el video se ve a una persona arriba de una moto y muchos pensaron que era otro ladrón pero luego se supo que se trataba de una vecina que pasaba por el lugar en ese momento.
El ladrón que quedó colgado de la reja
Al intentar atravesar el enrejado de la vivienda, el ladrón quedó enganchado por una de sus piernas, sin posibilidad de liberarse por sus propios medios. La situación llamó la atención de vecinos y transeúntes, que alertaron a las autoridades al observar al hombre atrapado en la estructura metálica.
El episodio del robo frustrado derivó en un amplio despliegue de los servicios de emergencia. Hasta el lugar llegaron dotaciones de bomberos, efectivos policiales y una ambulancia, cuyos profesionales trabajaron para asistir al delincuente y retirarlo de la reja sin agravar las lesiones que pudiera presentar.
Una vez liberado, el ladrón quedó a disposición de las autoridades, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del intento de robo.
Lo que parecía ser un robo más terminó convirtiéndose en una escena inusual: el propio ladrón necesitó la ayuda de los equipos de emergencia después de quedar atrapado mientras intentaba ingresar a la vivienda que pretendía asaltar. Ahora, deberá enfrentar una causa judicial por su propia torpeza.