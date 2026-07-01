En qué se diferencia el mate argentino con el mate o "cimarrón" brasilero

Esta bebida brasilera se diferencia de la clásica argentina en muchos aspectos. Te explico cómo prpearan el mate o cimarrón en Brasil, por qué es diferente al mate argentino y de qué está hecha esa yerba tan particular.

¿Qué es el mate brasilero y en qué se diferencia del clásico argentino?

El cimarrón, chimarrão o mate brasileño es una bebida que se toma desde hace tiempo en Brasil y forma parte de su cultura sur del país. Se toma mucho en regiones de campo o selva o en el estado de Rio Grande do Sul.

Como en Argentina, en ciertas zonas de Brasil el cimarrón es símbolo de identidad, convivencia, unión y tradición ancestral. Tiene muchas diferencias con el mate argentino.

Al igual que en Argentina, Uruguay y Paraguay, el mate nació de los pueblos indígenas guaraníes, quienes usaban las hojas de yerba mate con fines medicinales y para rituales espirituales.

Es la misma yerba peo con un proceso diferente.

Sin embargo, el cimarrón no se prepara del mismo modo que el mate de Argentina. La yerba mate del cimarrón se utiliza inmediatamente luego de la cosecha, a diferencia de la yerba argentina que pasa por un estacionado.

Es una yerba mate de textura diferente, con un color verde muy intenso por la clorofila y la frescura, que parece un polvo gracias a la molienda ultrafina.

El recipiente también es diferente en Brasil y Argentina. El cimarrón es un mate que recibe el nombre de cuia y es mucho más grande. El mate argentino es más pequeño y tiene una bombilla más corta.

¿Existen diferencias de sabor entre ambos estilos de mate?

El mate argentino es amargo, con un aroma tostado, un sabor equilibrado y una yerba de sabor más suave. Este sabor es el producto del estacionado de más de 9 meses.

El mate argentino tiene un sabor más suave y terrenal.

El mate de Brasil es mucho más fresco, tiene más sabor herbáceo o a planta y un olor a pastor recién cortado.