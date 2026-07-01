En qué se diferencia el mate argentino con el mate o "cimarrón" brasilero

El mate, en sus diferentes versiones, forma parte de un ritual y culto social en el que compartir esta bebida se vuelve una costumbre compartida, individual, un momento que une o que acompaña en los momentos del día. Existen mates dulces, amargos, con jugo, agua y edulcorantes.
Seguramente alguna vez te apareció un video, foto o viste en persona un mate brasilero, con un recipiente más alargado y una yerba de color verde pasto intenso, casi en polvo.
Esta bebida brasilera se diferencia de la clásica argentina en muchos aspectos. Te explico cómo prpearan el mate o cimarrón en Brasil, por qué es diferente al mate argentino y de qué está hecha esa yerba tan particular.
¿Qué es el mate brasilero y en qué se diferencia del clásico argentino?
El cimarrón, chimarrão o mate brasileño es una bebida que se toma desde hace tiempo en Brasil y forma parte de su cultura sur del país. Se toma mucho en regiones de campo o selva o en el estado de Rio Grande do Sul.
Como en Argentina, en ciertas zonas de Brasil el cimarrón es símbolo de identidad, convivencia, unión y tradición ancestral. Tiene muchas diferencias con el mate argentino.
Al igual que en Argentina, Uruguay y Paraguay, el mate nació de los pueblos indígenas guaraníes, quienes usaban las hojas de yerba mate con fines medicinales y para rituales espirituales.
Sin embargo, el cimarrón no se prepara del mismo modo que el mate de Argentina. La yerba mate del cimarrón se utiliza inmediatamente luego de la cosecha, a diferencia de la yerba argentina que pasa por un estacionado.
Es una yerba mate de textura diferente, con un color verde muy intenso por la clorofila y la frescura, que parece un polvo gracias a la molienda ultrafina.
El recipiente también es diferente en Brasil y Argentina. El cimarrón es un mate que recibe el nombre de cuia y es mucho más grande. El mate argentino es más pequeño y tiene una bombilla más corta.
¿Existen diferencias de sabor entre ambos estilos de mate?
El mate argentino es amargo, con un aroma tostado, un sabor equilibrado y una yerba de sabor más suave. Este sabor es el producto del estacionado de más de 9 meses.
El mate de Brasil es mucho más fresco, tiene más sabor herbáceo o a planta y un olor a pastor recién cortado.