Cómo quitar las manchas de lavandina de la ropa: el método fácil y rápido que es furor

Lo que tenés que hacer de inmediato es poner la zona afectada bajo un chorro abundante de agua fría. Esto frena en el acto la reacción química del producto, impidiendo que el cloro de la lavandina siga devorando el color y debilite las fibras del tejido.

Si llegaste tarde y la decoloración ya hizo de las suyas, no desesperes. Hay tres alternativas muy efectivas que están usando miles de personas para recuperar sus prendas de ropa:

Si el daño fue menor y quedaron apenas unas pequeñas pintitas claras, los marcadores para tela son tus mejores aliados. Buscá uno del tono exacto de la prenda y tapá las manchas con mucha precisión. Al ser tinta resistente al agua, vas a poder seguir usándola como si nada hubiera pasado.

Cuando el manchón es más grande, la mejor opción es unificar el color. Los tintes textiles actuales son súper fáciles de usar. Podés teñir la zona afectada con paciencia o sumergir la prenda completa en un baño de tintura para dejarla homogénea y con un look renovado.

Muchos aprovechan el accidente para sumar parches termoadhesivos, un bordado canchero sobre el sector dañado o directamente aplicar estratégicamente más gotas para armar un efecto desgastado tipo Tie-Dye, una tendencia que nunca pasa de moda.

El error que todos cometen con la ropa manchada

En internet circulan decenas de recetas mágicas que prometen milagros frotando mezclas agresivas de bicarbonato o vinagre, pero siempre recordá que acá no hay suciedad que remover, sino que la fibra ya perdió su color original.

Raspar la tela o sumarle otros ácidos caseros solo va a lograr que el tejido se desgaste hasta provocarle un agujero irreparable.