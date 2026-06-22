Un millonario cargamento de contrabando compuesto por más de 13.000 prendas de ropa y 250 pares de zapatillas fue decomisado en el barrio de Once, en Buenos Aires, durante un masivo allanamiento policial que desbarató el funcionamiento ilegal de 9 locales comerciales. La mercadería incautada posee un valor de mercado estimado en $123 millones, según se informó oficialmente.
La Juanita, la galería que tenía más de $120 millones de ropa contrabandeada
Se realizó un allanamiento en los locales comerciales donde se incautaron más de 13.000 prendas de ropa y 250 pares de zapatillas de dudosa procedencia
Los allanamientos se ejecutaron de manera simultánea en la galería La Juanita, ubicada en la Recova de la avenida Pueyrredón, casi Rivadavia, justo frente a la Plaza Miserere.
Las acciones judiciales, según se informó de manera oficial, se desencadenaron a partir de una exhaustiva investigación desarrollada por la Unidad Técnico Operativo Judicial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad la cual puso la lupa sobre una presunta red de venta mayorista de prendas de ropa de origen importado que era comercializada de forma completamente irregular en el circuito comercial de la zona.
El contrabando de ropa en Once
El despliegue territorial estuvo coordinado por el personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC), quienes actuaron en conjunto con dos grupos de contención y en los allanamientos contaron con la participación activa de verificadores de la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Mediante las tareas investigativas previas, las autoridades competentes lograron determinar fehacientemente que en dichos establecimientos se distribución productos de ropas y zapatillas que habían ingresado al territorio nacional eludiendo los controles fiscales obligatorios, lo que representa una abierta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.
Con el conjunto de pruebas recolectadas a lo largo de la causa, el Juzgado en lo Penal Económico 1, conducido por Ezequiel Berón de Astrada, libró las correspondientes órdenes de allanamiento.
Los efectivos aduaneros y policiales lograron confiscar una enorme cantidad de bultos de ropa que contenían el material ilegal, entre los que se destacaron 110 camperas, además de remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos y ropa interior, y 250 pares de zapatillas, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.