La Juanita, la galería que tenía más de $120 millones de ropa contrabandeada

Había de todo tipo de ropas dentro de los comercios en Once.

El contrabando de ropa en Once

El despliegue territorial estuvo coordinado por el personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales (DIOC), quienes actuaron en conjunto con dos grupos de contención y en los allanamientos contaron con la participación activa de verificadores de la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Mediante las tareas investigativas previas, las autoridades competentes lograron determinar fehacientemente que en dichos establecimientos se distribución productos de ropas y zapatillas que habían ingresado al territorio nacional eludiendo los controles fiscales obligatorios, lo que representa una abierta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Con el conjunto de pruebas recolectadas a lo largo de la causa, el Juzgado en lo Penal Económico 1, conducido por Ezequiel Berón de Astrada, libró las correspondientes órdenes de allanamiento.

Los efectivos aduaneros y policiales lograron confiscar una enorme cantidad de bultos de ropa que contenían el material ilegal, entre los que se destacaron 110 camperas, además de remeras deportivas, conjuntos, pantalones, vestidos y ropa interior, y 250 pares de zapatillas, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.