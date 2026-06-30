Ni playas ni nieve: el misterioso pueblo argentino donde todavía podés buscar pepitas de oro en un río

La Carolina: el pueblo de San Luis donde la búsqueda de oro sigue viva

La historia del pueblo La Carolina está íntimamente ligada a este metal precioso. El pueblo fue fundado en 1784, luego del descubrimiento de yacimientos de oro de 18 quilates en las cercanías del cerro Tomolasta y Cañada Honda.

En ese marco, el entonces gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, el marqués de Sobremonte, dispuso la creación del asentamiento en el paraje conocido como San Antonio de Las Invernadas.

La búsqueda de pepitas de oro en el río Amarillo, una constante en el pueblo La Carolina de San Luis. Foto: gentileza La Nación

Más allá de la aventura en sí y de la posibilidad de encontrar alguna pepita, el atractivo principal radica en revivir la experiencia de los antiguos buscadores de oro que llegaban hasta los 1.600 metros de altura del cerro Tomolasta con sus vasijas para separar el mineral mediante el tradicional bateo.

El encanto de La Carolina también recibió reconocimiento internacional. En 2023 fue distinguido como “el pueblo más lindo del mundo” durante la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas (OMT), a través del programa Best Tourism Villages, un premio que destacó su patrimonio natural, cultural e histórico.