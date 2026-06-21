Enzo Fernández confía en la Selección argentina: "El equipo ha mejorado mucho con respecto al Mundial de Qatar"

Aunque Lionel Scaloni, como de costumbre, aún no confirmó el equipo titular para el partido con Austria, Enzo Fernández es uno de los jugadores indiscutibles de la Selección argentina en este Mundial 2026.
Aunque Lionel Scaloni no confirmó el equipo titular, Enzo Fernández es uno de los jugadores indiscutibles de la Selección argentina en este Mundial 2026.
Aunque Lionel Scaloni, como de costumbre, aún no confirmó el equipo titular para el partido con Austria, Enzo Fernández es uno de los jugadores indiscutibles de la Selección argentina en este Mundial 2026.
Tras el entrenamiento en Kansas City y luego de instalarse en Dallas, el mediocampista fue el elegido para acompañar al DT en la conferencia de prensa previa al encuentro de este lunes a las 14 hora argentina y la comenzó respondiendo sobre los dichos del DT de España, Luis De la Fuente: "Primero que nada feliz Día del Padre a todos. Y honestamente, son solo opiniones. No voy a meterme en ninguna controversia".
"Austria juega muy directo, deja espacio pero es agresivo a la hora de atacar", destacó el ex River antes de reconocer: "El fútbol cada vez es más parejo y siento que este Mundial es más competitivo. Hoy en día hay muchas selecciones que están sorprendiendo y haciendo una gran fase de grupos".
El mediocampista del Chelsea, codiciado por muchos clubes importantes de Europa, dejó en claro la postura para el partido con Austria: "El equipo ha mejorado mucho con respecto al Mundial de Qatar 2022. No importa el rival, nuestra filosofía es manejar y controlar el balón durante todo el partido."
“La Selección Argentina se ha destacado por sus mediocampistas, generamos mucho juego, somos de buen pie, esa es la clave. Me siento muy cómodo en la posición que estoy, al lado de Alexis (Mac Allister), genero juego y llego al área. Intentaremos manejar la pelota para contrarrestar el juego de ellos", dijo el volante campeón del Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.
Su carta a Messi en 2016: "Ahora la escribiría de manera mucho más emotiva, pero no creo que haya suficientes libros para escribir sobre todo lo que aprendí de él y todos los momentos que compartimos".
El mediocampo de España: "No voy a entrar en polémicas . España tiene uno de los mediocentros más grandes del mundo porque son grandes jugadores. Lo demás son opiniones”.
Su padre: "Fue fundamental para mi vida. Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar en bicicleta. Eso fue una gran inspiración para mí. Sabe que lo quiero mucho, que lo amo".
Los campos de juego: "Con Argelia hicimos un gran partido, manejamos muy bien la pelota. Arrancar en Qatar perdiendo fue duro pero todo lo que se vivió después fue increíble. Hoy en día arrancar con una victoria nos da mucha confianza.
Su evolución desde Qatar 2022: "En estos cuatros años aprendí mucho. Hoy me siento más maduro y me exijo día a día para poder mejorar".