Enzo Fernández confía en la Selección argentina: "El equipo ha mejorado mucho con respecto al Mundial de Qatar"

El mediocampista del Chelsea, codiciado por muchos clubes importantes de Europa, dejó en claro la postura para el partido con Austria: "El equipo ha mejorado mucho con respecto al Mundial de Qatar 2022. No importa el rival, nuestra filosofía es manejar y controlar el balón durante todo el partido."

Enzo y Lautaro en el viaje de Kansas a Dallas.

“La Selección Argentina se ha destacado por sus mediocampistas, generamos mucho juego, somos de buen pie, esa es la clave. Me siento muy cómodo en la posición que estoy, al lado de Alexis (Mac Allister), genero juego y llego al área. Intentaremos manejar la pelota para contrarrestar el juego de ellos", dijo el volante campeón del Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Cortitas de Enzo Fernández antes de jugar con Austria en el Mundial 2026

Su carta a Messi en 2016: "Ahora la escribiría de manera mucho más emotiva, pero no creo que haya suficientes libros para escribir sobre todo lo que aprendí de él y todos los momentos que compartimos".

"HOY NO ME ALCANZARÍAN LOS LIBROS PARA AGRADECERLE A MESSI"



Enzo Fernández y el recuerdo de aquella carta que le escribió al 10 como hincha. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EkFJgrEyXg — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

El mediocampo de España: "No voy a entrar en polémicas . España tiene uno de los mediocentros más grandes del mundo porque son grandes jugadores. Lo demás son opiniones”.

Su padre: "Fue fundamental para mi vida. Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar en bicicleta. Eso fue una gran inspiración para mí. Sabe que lo quiero mucho, que lo amo".

Los campos de juego: "Con Argelia hicimos un gran partido, manejamos muy bien la pelota. Arrancar en Qatar perdiendo fue duro pero todo lo que se vivió después fue increíble. Hoy en día arrancar con una victoria nos da mucha confianza.

Su evolución desde Qatar 2022: "En estos cuatros años aprendí mucho. Hoy me siento más maduro y me exijo día a día para poder mejorar".