Fernando Gago volvió a dirigir luego del infarto que sufrió: qué dijo sobre su estado de salud

Aquel 19 de junio, Gago asistió a la victoria de la U por 2 a 0 ante O’Higgins por el torneo local. Luego, por recomendación de su pareja decidió hacerse chequeos médicos. "Cuando terminó el partido, me sentía igual. Cuando llegué al hospital, los estudios estaban dando bien, y el último estudio dio mal. Ahí me enteré de la noticia que tenía una arteria tapada", reveló.

"Fue todo muy rápido, muy sencillo, fácil, que creo que todavía no caigo", añadió Pintita, quien además contó que, a medida que fue sintiéndose mejor, fue volviendo a realizar la rutina diaria que mantiene con el club chileno. "Empecé de a poquito a ir al club, a estar un poquito en contacto con el día a día. Obviamente que seguí los partidos, con charlas telefónicas durante durante el partido".

Por último, el DT argentino dejó una frase profunda producto de la reflexión: "Tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo".