Fernando Gago volvió a dirigir luego del infarto que sufrió: qué dijo sobre su estado de salud

Fernando Gago volvió a dirigir a la Universidad de Chile luego de sufrir un infarto agudo de miocardio que lo obligó a ser intervenido de urgencia en Santiago.
Fernando Gago volvió a dirigir a la Universidad de Chile luego del infarto que sufrió el 19 de junio pasado
Fernando Gago volvió a dirigir a la Universidad de Chile luego de sufrir un infarto agudo de miocardio que lo obligó a ser intervenido de urgencia en Santiago.
El entrenador argentino habló en conferencia de prensa, luego de la derrota 1 a 0 ante Unión La Calera por la fecha 2 de la Copa Chile, y se refirió al dramático episodio de salud que le tocó vivir hace tres semanas.
En diálogo con la prensa, Fernando Gago contó que el día del episodio se levantó con una molestia y pensó que "era algo muscular" o consecuencia de "haber domido mal". "Nunca pensé que era lo que tenía. Si hubiese sabido desde entrada que era algo tan grave, me hubiese estudiado por la mañana", confesó.
Aquel 19 de junio, Gago asistió a la victoria de la U por 2 a 0 ante O’Higgins por el torneo local. Luego, por recomendación de su pareja decidió hacerse chequeos médicos. "Cuando terminó el partido, me sentía igual. Cuando llegué al hospital, los estudios estaban dando bien, y el último estudio dio mal. Ahí me enteré de la noticia que tenía una arteria tapada", reveló.
"Fue todo muy rápido, muy sencillo, fácil, que creo que todavía no caigo", añadió Pintita, quien además contó que, a medida que fue sintiéndose mejor, fue volviendo a realizar la rutina diaria que mantiene con el club chileno. "Empecé de a poquito a ir al club, a estar un poquito en contacto con el día a día. Obviamente que seguí los partidos, con charlas telefónicas durante durante el partido".
Por último, el DT argentino dejó una frase profunda producto de la reflexión: "Tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo".