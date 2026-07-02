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Cómo es el billete de $100 por el que los coleccionistas podrían pagar hasta $180.000

Un billete de $100 es ofrecido a coleccionistas y se espera que puedan pagar por él hasta $180.000. Cómo es el ejemplar

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cómo es el billete de 100 pesos que vale 180.000 pesos

Cómo es el billete de 100 pesos que vale 180.000 pesos

El mundo del coleccionismo de monedas y billetes, llamado numismática, es cada vez más tentador para aquellas personas que poseen billetes o monedas que fueron guardadas como recuerdos del pasado, ya sea por ellos mismos o por algún familiar.

Y es que hay monedas o billetes que pueden parecer no tener ningún valor en el mundo actual, pero sí para los coleccionistas, que están dispuestos a gastar mucho dinero para tener entre sus manos uno de esos ejemplares y guardarlo entre sus pertenencias o asegurarse una futura venta por un monto mayor al invertido. Eso justamente es lo que sucede con este billete de $100 argentino.

El billete codiciado por los coleccionistas.

El billete codiciado por los coleccionistas.

Cómo es el billete de $100 que vale $180.000

A lo largo de la historia, Argentina ha cambiado varias veces sus billetes, pero uno de los más recordados, por su tamaño y belleza de impresión, es el billete de $100 pesos ley. En este caso, se trata de un ejemplar que no posee errores de impresión, pero sí guarda una historia importante y está en perfectas condiciones, algo muy importante en el mundo del coleccionismo.

Además, cuenta con el hecho de que la gran mayoría de estos billetes desaparecieron y los que siguen existiendo, han sido principalmente guardados como recuerdo, pero sin el resguardo de tenerlo en un excelente estado físico.

En el caso de este billete de $100 pesos ley, es comercializado a través de una plataforma de compraventa muy conocida.

El billete de 100 pesos argentinos que se vende a $180.000

El billete de 100 pesos argentinos que se vende a $180.000

Qué hacer si se tienen billetes o monedas viejas

En el caso de poseer monedas o billetes viejos y querer saber si son valiosos, lo ideal es acudir a una casa de numismática o de subastas para ser asesorados correctamente. También se puede interactuar con grupos de coleccionistas en las redes sociales.

Otro modo es revisar los sitios de compraventa y revisar si hay ejemplares similares, ya sea como es el caso de este billete de $100 u otros ejemplares. La contra en esto, es que muchas publicaciones no se encuentran asesoradas por expertos, por lo que puede que el valor que se pide no sea el correcto.

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