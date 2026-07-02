Cómo es el billete de $100 por el que los coleccionistas podrían pagar hasta $180.000

El mundo del coleccionismo de monedas y billetes, llamado numismática, es cada vez más tentador para aquellas personas que poseen billetes o monedas que fueron guardadas como recuerdos del pasado, ya sea por ellos mismos o por algún familiar.
Y es que hay monedas o billetes que pueden parecer no tener ningún valor en el mundo actual, pero sí para los coleccionistas, que están dispuestos a gastar mucho dinero para tener entre sus manos uno de esos ejemplares y guardarlo entre sus pertenencias o asegurarse una futura venta por un monto mayor al invertido. Eso justamente es lo que sucede con este billete de $100 argentino.
Cómo es el billete de $100 que vale $180.000
A lo largo de la historia, Argentina ha cambiado varias veces sus billetes, pero uno de los más recordados, por su tamaño y belleza de impresión, es el billete de $100 pesos ley. En este caso, se trata de un ejemplar que no posee errores de impresión, pero sí guarda una historia importante y está en perfectas condiciones, algo muy importante en el mundo del coleccionismo.
Además, cuenta con el hecho de que la gran mayoría de estos billetes desaparecieron y los que siguen existiendo, han sido principalmente guardados como recuerdo, pero sin el resguardo de tenerlo en un excelente estado físico.
En el caso de este billete de $100 pesos ley, es comercializado a través de una plataforma de compraventa muy conocida.
Qué hacer si se tienen billetes o monedas viejas
En el caso de poseer monedas o billetes viejos y querer saber si son valiosos, lo ideal es acudir a una casa de numismática o de subastas para ser asesorados correctamente. También se puede interactuar con grupos de coleccionistas en las redes sociales.
Otro modo es revisar los sitios de compraventa y revisar si hay ejemplares similares, ya sea como es el caso de este billete de $100 u otros ejemplares. La contra en esto, es que muchas publicaciones no se encuentran asesoradas por expertos, por lo que puede que el valor que se pide no sea el correcto.