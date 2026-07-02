Cómo es el billete de $100 por el que los coleccionistas podrían pagar hasta $180.000

Además, cuenta con el hecho de que la gran mayoría de estos billetes desaparecieron y los que siguen existiendo, han sido principalmente guardados como recuerdo, pero sin el resguardo de tenerlo en un excelente estado físico.

En el caso de este billete de $100 pesos ley, es comercializado a través de una plataforma de compraventa muy conocida.

El billete de 100 pesos argentinos que se vende a $180.000

Qué hacer si se tienen billetes o monedas viejas

En el caso de poseer monedas o billetes viejos y querer saber si son valiosos, lo ideal es acudir a una casa de numismática o de subastas para ser asesorados correctamente. También se puede interactuar con grupos de coleccionistas en las redes sociales.

Otro modo es revisar los sitios de compraventa y revisar si hay ejemplares similares, ya sea como es el caso de este billete de $100 u otros ejemplares. La contra en esto, es que muchas publicaciones no se encuentran asesoradas por expertos, por lo que puede que el valor que se pide no sea el correcto.