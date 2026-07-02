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Nations Championship

Los Pumas vs. Escocia por el Nations Championship: día, hora, TV y equipos confirmados

Comienza el nuevo Nations Championship y Los Pumas, con Rodrigo Isgró como titular, tienen equipo confirmado para recibir a Escocia en Córdoba.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Isgró estará como wing titular.

Isgró estará como wing titular.

Comienza el nuevo Nations Championship y Los Pumas, con Rodrigo Isgró como titular, tienen equipo confirmado para recibir a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El de este sábado 4 de julio desde las 16:00 (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) será el primero de los tres enfrentamientos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputen en el mes de julio por el flamante certamen internacional ya que luego recibirán a Gales en San Juan (11/7) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/7).

Santiago Carreras es uno de los cordobeses de Los Pumas.

Santiago Carreras es uno de los cordobeses de Los Pumas.

Los Pumas vuelven a enfrentar a Escocia tras la ventana de noviembre pasada, donde el seleccionado nacional remontó un 0-21 para llevarse el partido por 33-24 en el mítico estadio de Murrayfield en Edimburgo. En total disputaron 26 encuentros con 13 triunfos por lado.

Además de la presencia de Isgró, Los Pumas contarán con el cordobés Matías Alemanno quien en su tierra será el quinto jugador de la historia de Los Pumas en alcanzar los 100 partidos internacionales.

Los Pumas Centenarios

  • Pablo Matera 121
  • Julián Montoya 117
  • Agustín Creevy 110
  • Nicolás Sánchez 104
  • Matías Alemanno 100*

*Los cumplirá el sábado

La formación de Los Pumas para recibir a Escocia en Córdoba

  • 1. VIVAS, Mayco (39 caps)
  • 2. MONTOYA, Julián (117 caps) – Capitán
  • 3. DELGADO, Pedro (9 caps)
  • 4. PETTI, Guido (98 caps)
  • 5. ALEMANNO, Matías (99 caps)
  • 6. MATERA, Pablo (121 caps)
  • 7. GRONDONA, Santiago (26 caps)
  • 8. OVIEDO, Joaquín (22 caps)
  • 9. GARCÍA, Gonzalo (16 caps)
  • 10. ALBORNOZ, Tomás (21 caps)
  • 11. CARRERAS, Mateo (33 caps)
  • 12. SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino (1 cap)
  • 13. CINTI, Lucio (39 caps)
  • 14. ISGRÓ, Rodrigo (16 caps)
  • 15. CARRERAS, Santiago (64 caps)

Suplentes

  • 16. RUIZ, Ignacio (27 caps)
  • 17. WENGER, Boris (5 caps)
  • 18. RAPETTI, Tomás (3 caps)
  • 19. MOLINA, Franco (19 caps)
  • 20. MORO, Joaquín (3 caps)
  • 21. MOYANO, Agustín (8 caps)
  • 22. MORONI, Matías (94 caps)
  • 23. DELGUY, Bautista (39 caps)

La formación de Escocia

  • 1. Pierre Schoeman – Edinburgh Rugby (49)
  • 2. Ewan Ashman – Edinburgh Rugby (35)
  • 3. Elliot Millar Mills – Northampton Saints (14)
  • 4. Jonny Gray – Perpignan (81)
  • 5. Scott Cummings – Glasgow Warriors (49)
  • 6. Matt Fagerson – Glasgow Warriors (64)
  • 7. Rory Darge – Glasgow Warriors (39) – Subcapitán
  • 8. Jack Dempsey – Toshiba Brave Lupus (33)
  • 9. Ben White – Toulon (36)
  • 10. Tom Jordan – Bristol Bears (17)
  • 11. Jamie Dobie – Glasgow Warriors (19)
  • 12. Sione Tuipulotu – Glasgow Warriors (38) – Capitán
  • 13. Rory Hutchinson – Northampton Saints (11)
  • 14. Kyle Steyn – Glasgow Warriors (33) – Subcapitán
  • 15. Kyle Rowe – Glasgow Warriors (17)

Suplentes

  • 16. Gregor Hiddleston – Glasgow Warriors (sin caps)
  • 17. Rory Sutherland – Glasgow Warriors (48)
  • 18. Zander Fagerson – Glasgow Warriors (81)
  • 19. Alex Samuel – Glasgow Warriors (3)
  • 20. Gregor Brown – Glasgow Warriors (16)
  • 21. George Horne – Glasgow Warriors (45)
  • 22. Fergus Burke – Saracens (3)
  • 23. Darcy Graham – Edinburgh Rugby (55)

La primera fecha del Nations Championship

  • 4.10 Nueva Zelanda vs. Francia, en Christchurch
  • 5.40 Japón vs. Italia, en Tokyo
  • 7.10 Australia vs. Irlanda, en Sidney
  • 10.10 Fiji vs. Gales, en Cardiff
  • 12.40 Sudáfrica vs. Inglaterra, en Johannesburgo
  • 16 Argentina vs. Escocia, en Córdoba

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