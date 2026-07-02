Los Pumas vs. Escocia por el Nations Championship: día, hora, TV y equipos confirmados

Comienza el nuevo Nations Championship y Los Pumas, con Rodrigo Isgró como titular, tienen equipo confirmado para recibir a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Comienza el nuevo Nations Championship y Los Pumas, con Rodrigo Isgró como titular, tienen equipo confirmado para recibir a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El de este sábado 4 de julio desde las 16:00 (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) será el primero de los tres enfrentamientos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputen en el mes de julio por el flamante certamen internacional ya que luego recibirán a Gales en San Juan (11/7) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/7).
Los Pumas vuelven a enfrentar a Escocia tras la ventana de noviembre pasada, donde el seleccionado nacional remontó un 0-21 para llevarse el partido por 33-24 en el mítico estadio de Murrayfield en Edimburgo. En total disputaron 26 encuentros con 13 triunfos por lado.
Además de la presencia de Isgró, Los Pumas contarán con el cordobés Matías Alemanno quien en su tierra será el quinto jugador de la historia de Los Pumas en alcanzar los 100 partidos internacionales.
*Los cumplirá el sábado
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