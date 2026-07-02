Los Pumas vs. Escocia por el Nations Championship: día, hora, TV y equipos confirmados

El de este sábado 4 de julio desde las 16:00 (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) será el primero de los tres enfrentamientos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputen en el mes de julio por el flamante certamen internacional ya que luego recibirán a Gales en San Juan (11/7) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/7).

Santiago Carreras es uno de los cordobeses de Los Pumas.

Los Pumas vuelven a enfrentar a Escocia tras la ventana de noviembre pasada, donde el seleccionado nacional remontó un 0-21 para llevarse el partido por 33-24 en el mítico estadio de Murrayfield en Edimburgo. En total disputaron 26 encuentros con 13 triunfos por lado.