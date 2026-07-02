El brutal y enigmático asesinato de la Dalia Negra de 1947 hoy dio un giro inesperado

Elizabeth Short, apodada por muchos medios de comunicación como "La Dalia Negra", fue hallada muerta con mutilaciones graves y su cuerpo cortado en dos el 15 de enero de 1947, en un lote vacío en Leimert Park, en Los Angeles. Tenía tan solo 22 años.

El cuerpo de Elizabeth fue encontrado en un lote vacío en Leimert Park, en Los Angeles.

El cuerpo desnudo de Elizabeth había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura y drenado de sangre, y su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, al estilo de una sonrisa de Glasgow.

Pero eso no fue todo, ya que el cuerpo había sido lavado y limpiado (seguramente en una bañera) y dividido limpiamente en dos. Ya en el solar, la habían tendido de espaldas con las manos por encima de la cabeza y los codos doblados en ángulo recto. Le arrancaron el bazo, el corazón y los intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna, le seccionaron un trozo del muslo izquierdo y le insertaron el pedazo en la vagina, la asfixiaron y le fracturaron las piernas con un bate, al igual que la cabeza.

El asesinato de Short alimentó a la prensa de Estados Unidos durante muchos años, y además se publicaron varias novelas, en particular en La Dalia Negra (1987) de James Ellroy y La Espera (2024) de Michael Connelly, así como en varias películas y episodios de televisión.

El apodo de Short guarda coincidencia con el estreno de la película de cine negro "La Dalia Azul", protagonizada por Veronica Lake, unos meses antes de su muerte. El personaje de Lake, era el de una chica que desaparecía y que luego la encontraban muerta.

¿Qué giro dio el caso de Elizabeth Short?

En los últimos días, los cineastas responsables de la docuserie "Deconstructing Dahlia" afirman haber descubierto nuevas pruebas, incluyendo el lugar donde Elizabeth Short fue asesinada en 1947 y quién lo hizo.

En concreto, los agentes de FBI de aquella época, aseguraron que si bien el cuerpo de Short fue encontrado en un terreno baldío, el mismo había sido asesinado en otro lugar.

Ahora, el cineasta Jeff Thomas y la productora Kimberly Lupini, de Talestorm Productions, creen que podrían haber resuelto el caso.

"Creemos saber quién es el asesino", le aseguró Thomas al reconocido medio PEOPLE. "Creemos saber dónde se cometió el asesinato. Creemos saber cuál fue el arma homicida".

"Esto no es un documental sobre el asesinato de Elizabeth", dice Thomas, su director. "Es una investigación sobre lo sucedido, para desentrañarlo partiendo de la única información que teníamos".

Esa información clave provino hace casi cinco años del hijo de uno de los detectives del infame caso. "Me contó algo que su padre le había dicho sobre la investigación y le hizo prometer que nunca lo repetiría", dice. "Pero me di cuenta de que simplemente quería desahogarse".