Se conocieron los tremendos datos de la autopsia de la niñera de 19 años asesinada

Qué dice la autopsia

Según las primeras pericias, la data de muerte coincide con la fecha en la que se denunció la desaparición de la víctima.

Además, el elemento constrictor que encontraron en la escena sería compatible con las marcas observadas durante la autopsia, aunque este punto tendrá que ser confirmado con estudios complementarios que ya fueron solicitados por los investigadores.

Autposia. Se conocieron datos escalofriantes de la niñera asesina en Salta.

Por otra parte, la fiscal dispuso que el cuerpo sea entregado a la familia Ramos para su inhumación, pero prohibió la cremación debido a que la causa sigue abierta y podrían requerirse nuevas pericias sobre los restos.

La investigación quedó en manos de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF. Entre las medidas ordenadas figuran el relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, entre otras, para reconstruir las últimas horas de Guadalupe.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que se dispuso un abordaje interdisciplinario para determinar qué ocurrió. Mientras tanto, la causa se investiga bajo la denominada presunción de homicidio doloso.

De acuerdo con este protocolo, toda muerte de origen dudoso se investiga como si se tratara de un posible crimen hasta que las pruebas permitan descartar esa hipótesis.

Por ese motivo, aunque la autopsia estableció la causa física de la muerte, la Justicia no descarta todavía ninguna hipótesis.

Fuente: tn.com.ar