Por qué el auto no arranca por las mañanas: a qué se debe y qué hacer

Ni hablar si no se tienen herramientas adecuadas arriba del auto, además de no tener los conocimientos mínimos sobre el funcionamiento de un vehículo.

Lo bueno es que hay gente experimentada y con respaldo que puede orientar a las personas a saber qué hacer cuando el auto no arranca, con una serie de causas comunes.

Autos: qué hacer si el vehículo no arranca

La empresa Kia Argentina, fabricante de autos multinacional con sede en Corea del Sur, brindan una serie consejos a las personas sobre los desperfectos más recurrentes que pueden hacer que un auto no arranque, sobre todo por las mañanas y en invierno.

Si bien hay algunas razones más factibles que sucedan que otras, hay 6 posibles causas que dejan al auto sin señales de vida:

La batería del auto ya no sirve más o está descargada: es posible que hayan quedado las luces encendidas y la batería agotó toda su energía. Con otro auto, se puede arrancar haciendo un puente con cables.

ya no sirve más o está descargada: es posible que hayan quedado las luces encendidas y la batería agotó toda su energía. Con otro auto, se puede arrancar haciendo un puente con cables. Problemas con la nafta : es muy común quedarse sin combustible en el auto . No hay otra alternativa que alguien te suministre o haya que caminar en busca de combustible.

: es muy común quedarse sin combustible en el . No hay otra alternativa que alguien te suministre o haya que caminar en busca de combustible. El motor de arranque está averiado: el motor eléctrico que está conectado a la batería suele romperse y ser el culpable. No queda otra que hacer remolcar el auto para su diagnóstico en el mecánico.

de arranque está averiado: el eléctrico que está conectado a la batería suele romperse y ser el culpable. No queda otra que hacer remolcar el para su diagnóstico en el mecánico. Problemas con el inmovilizador o sistema de seguridad: sucede que el motor puede no arrancar, si este mismo no reconoce la llave que se está utilizando para encenderlo. Puede que sea la batería del control remoto.