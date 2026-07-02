Por qué el auto no arranca por las mañanas: a qué se debe y qué hacer

Con el frío de las mañanas de invierno, es más común de lo que uno cree que el auto no arranque, ya sea cuando uno está por salir de casa por las heladas mañanas o realizando algunas tareas con el vehículo. Es por eso que hay algunas causas que todo el que esté frente al volante debería saber.
Es una posibilidad de que el auto no arranque y trastoque las actividades planeadas. Con un auto que no da señales de arranque, posiblemente haya que cambiar de planes sobre la marcha.
Ese instante de impotencia y bronca se hace imposible evitar. Y el problema es que la gente no sabe cómo actuar con el auto.
Ni hablar si no se tienen herramientas adecuadas arriba del auto, además de no tener los conocimientos mínimos sobre el funcionamiento de un vehículo.
Lo bueno es que hay gente experimentada y con respaldo que puede orientar a las personas a saber qué hacer cuando el auto no arranca, con una serie de causas comunes.
Autos: qué hacer si el vehículo no arranca
La empresa Kia Argentina, fabricante de autos multinacional con sede en Corea del Sur, brindan una serie consejos a las personas sobre los desperfectos más recurrentes que pueden hacer que un auto no arranque, sobre todo por las mañanas y en invierno.
Si bien hay algunas razones más factibles que sucedan que otras, hay 6 posibles causas que dejan al auto sin señales de vida:
- La batería del auto ya no sirve más o está descargada: es posible que hayan quedado las luces encendidas y la batería agotó toda su energía. Con otro auto, se puede arrancar haciendo un puente con cables.
- Problemas con la nafta: es muy común quedarse sin combustible en el auto. No hay otra alternativa que alguien te suministre o haya que caminar en busca de combustible.
- El motor de arranque está averiado: el motor eléctrico que está conectado a la batería suele romperse y ser el culpable. No queda otra que hacer remolcar el auto para su diagnóstico en el mecánico.
- Problemas con el inmovilizador o sistema de seguridad: sucede que el motor puede no arrancar, si este mismo no reconoce la llave que se está utilizando para encenderlo. Puede que sea la batería del control remoto.
- Motor ahogado: es posible que suceda, pero no habitual, ya que la mayoría de los autos en el presente, cuentan con un moderno sistema de inyección. Un motor ahogado significa que hay más combustible de lo habitual en el motor y poco aire.
- Filtro de combustible tapado: hay chances de que el filtro esté obstruido, por lo que no llegará combustible al motor para su encendido.