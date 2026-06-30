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Ni trapos, ni agua caliente: el truco para limpiar el parabrisas congelado en segundos

Para ganarle al frío sin romper nada, existe un truco para el parabrisas infalible, muy barato y que lleva menos de un minuto

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El parabrisas congelado es uno de los problemas más comunes del invierno en los autos.

El parabrisas congelado es uno de los problemas más comunes del invierno en los autos.

El invierno no da tregua y las primeras heladas intensas ya se hacen sentir. Quienes tienen que dejar el auto afuera conocen de memoria el calvario de cada mañana: salir apurado para ir a trabajar y encontrarse con que el parabrisas es una capa gruesa de hielo que no deja ver nada.

El peor error de todos es tirar un balde de agua hirviendo. El choque térmico entre el vidrio congelado y el agua caliente rompe el parabrisas al instante. Tampoco los trapos sirven, ya que solo esparcen la escarcha, ni las tarjetas de crédito, que terminan rayando el cristal. Pero existe un truco definitivo.

Las personas pueden solucionar el parabrisas congelado con un truco casero efectivo.&nbsp;

Las personas pueden solucionar el parabrisas congelado con un truco casero efectivo.

El truco del parabrisas que te salva la mañana

Para ganarle al frío sin romper nada, existe un truco para el parabrisas infalible, muy barato y que lleva menos de un minuto. Solo necesitás armar un rociador con dos ingredientes que seguro tenés en tu casa:

  • 2 partes de alcohol fino (el de farmacia)

  • 1 parte de agua

El alcohol de farmacia puede salvarte la ma&ntilde;ana en pocos minutos.&nbsp;

El alcohol de farmacia puede salvarte la mañana en pocos minutos.

Al rociar esta mezcla sobre el vidrio, el hielo se derrite de forma casi mágica. Esto pasa porque el alcohol se congela a temperaturas muchísimo más bajas que el agua, lo que disuelve la escarcha en segundos sin dañar la pintura del auto ni las escobillas.

Una vez que tirás la mezcla, activás el limpiaparabrisas para retirar el excedente y listo: visibilidad perfecta para salir a la calle sin perder tiempo.

El error que todos cometen al desempañar los vidrios por dentro

Una vez que solucionaste el hielo de afuera, viene el segundo problema: el vaho interior. El error más común es prender la calefacción al máximo y activar la recirculación del aire. Esto solo amontona la humedad adentro del habitáculo y empeora la situación.

La combinación que realmente funciona es encender el aire acondicionado en temperatura alta (calor) y desactivar la recirculación. El aire acondicionado seca el ambiente en segundos y te permite salir a la calle con total seguridad.

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