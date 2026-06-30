Ni trapos, ni agua caliente: el truco para limpiar el parabrisas congelado en segundos

2 partes de alcohol fino (el de farmacia)

1 parte de agua

El alcohol de farmacia puede salvarte la mañana en pocos minutos.

Al rociar esta mezcla sobre el vidrio, el hielo se derrite de forma casi mágica. Esto pasa porque el alcohol se congela a temperaturas muchísimo más bajas que el agua, lo que disuelve la escarcha en segundos sin dañar la pintura del auto ni las escobillas.

Una vez que tirás la mezcla, activás el limpiaparabrisas para retirar el excedente y listo: visibilidad perfecta para salir a la calle sin perder tiempo.

El error que todos cometen al desempañar los vidrios por dentro

Una vez que solucionaste el hielo de afuera, viene el segundo problema: el vaho interior. El error más común es prender la calefacción al máximo y activar la recirculación del aire. Esto solo amontona la humedad adentro del habitáculo y empeora la situación.

La combinación que realmente funciona es encender el aire acondicionado en temperatura alta (calor) y desactivar la recirculación. El aire acondicionado seca el ambiente en segundos y te permite salir a la calle con total seguridad.