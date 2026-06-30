El invierno no da tregua y las primeras heladas intensas ya se hacen sentir. Quienes tienen que dejar el auto afuera conocen de memoria el calvario de cada mañana: salir apurado para ir a trabajar y encontrarse con que el parabrisas es una capa gruesa de hielo que no deja ver nada.
Ni trapos, ni agua caliente: el truco para limpiar el parabrisas congelado en segundos
Para ganarle al frío sin romper nada, existe un truco para el parabrisas infalible, muy barato y que lleva menos de un minuto
El peor error de todos es tirar un balde de agua hirviendo. El choque térmico entre el vidrio congelado y el agua caliente rompe el parabrisas al instante. Tampoco los trapos sirven, ya que solo esparcen la escarcha, ni las tarjetas de crédito, que terminan rayando el cristal. Pero existe un truco definitivo.
El truco del parabrisas que te salva la mañana
Para ganarle al frío sin romper nada, existe un truco para el parabrisas infalible, muy barato y que lleva menos de un minuto. Solo necesitás armar un rociador con dos ingredientes que seguro tenés en tu casa:
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2 partes de alcohol fino (el de farmacia)
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1 parte de agua
Al rociar esta mezcla sobre el vidrio, el hielo se derrite de forma casi mágica. Esto pasa porque el alcohol se congela a temperaturas muchísimo más bajas que el agua, lo que disuelve la escarcha en segundos sin dañar la pintura del auto ni las escobillas.
Una vez que tirás la mezcla, activás el limpiaparabrisas para retirar el excedente y listo: visibilidad perfecta para salir a la calle sin perder tiempo.
El error que todos cometen al desempañar los vidrios por dentro
Una vez que solucionaste el hielo de afuera, viene el segundo problema: el vaho interior. El error más común es prender la calefacción al máximo y activar la recirculación del aire. Esto solo amontona la humedad adentro del habitáculo y empeora la situación.
La combinación que realmente funciona es encender el aire acondicionado en temperatura alta (calor) y desactivar la recirculación. El aire acondicionado seca el ambiente en segundos y te permite salir a la calle con total seguridad.