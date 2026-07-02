Desde este miércoles se puede estacionar en un tramo de calle Lavalle, en la Ciudad de Mendoza

Los conductores podrán estacionar:

De lunes a viernes, de 14 a 20.

Los sábados, de 8 a 13.

El sistema mantendrá la modalidad tradicional mediante tarjetas y fuera de esas franjas horarias continuará vigente el esquema habitual de circulación.

Calle Lavalle suma 60 nuevos lugares para estacionar

La incorporación de este tramo de calle Lavalle forma parte del Plan de Estacionamiento por Diferenciación de Horarios, una iniciativa que busca aprovechar sectores donde, según la hora del día, es posible habilitar plazas de estacionamiento sin afectar la circulación.

Se trata de la segunda etapa del programa. La primera se desarrolló sobre calle San Martín, donde se incorporaron 90 espacios.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió el sector de avenida San Martín donde se habilitó el estacionamiento medido media jornada.

Con las 60 plazas que se suman ahora en Lavalle, el sistema alcanza un total de 150 nuevos lugares para estacionar en el microcentro de la capital.

Desde el municipio destacaron que la experiencia previa tuvo una buena recepción tanto entre los comerciantes como entre los conductores, ya que permitió mejorar la rotación de vehículos y facilitar el acceso a los locales de la zona.

El plan continuará con una tercera etapa

La municipalidad adelantó que ya trabaja en una nueva ampliación del programa. Actualmente analiza incorporar más de 150 plazas en otra arteria del microcentro, aunque todavía no informó cuál será la calle elegida.

La nueva etapa fue establecida mediante el Decreto Nº 535/26 y su implementación quedó a cargo de la Coordinación de Estacionamiento Medido y la Dirección de Tránsito.