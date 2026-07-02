Los automovilistas que circulan por el microcentro de Mendoza ya pueden estacionar sobre un tramo de calle Lavalle donde durante décadas estuvo prohibido hacerlo. Desde este miércoles 1 de julio comenzó a regir el sistema de estacionamiento medido tradicional con tarjetas sobre el costado sur de la arteria, entre avenida San Martín y calle Salta.
Desde este miércoles se puede estacionar en un tramo de calle Lavalle, en la Ciudad de Mendoza
La Ciudad habilitó el estacionamiento medido con tarjetas entre avenida San Martín y calle Salta. Son 60 nuevas plazas y sólo regirá en determinados horarios
La medida fue implementada por la Ciudad con el objetivo de ordenar el tránsito en una zona de fuerte actividad comercial y de servicios, donde la demanda de espacios para estacionar suele ser elevada.
En qué horarios se podrá estacionar en calle Lavalle
El nuevo esquema funcionará únicamente en los horarios de menor circulación vehicular, definidos a partir de un estudio técnico realizado por el municipio.
Los conductores podrán estacionar:
- De lunes a viernes, de 14 a 20.
- Los sábados, de 8 a 13.
El sistema mantendrá la modalidad tradicional mediante tarjetas y fuera de esas franjas horarias continuará vigente el esquema habitual de circulación.
Calle Lavalle suma 60 nuevos lugares para estacionar
La incorporación de este tramo de calle Lavalle forma parte del Plan de Estacionamiento por Diferenciación de Horarios, una iniciativa que busca aprovechar sectores donde, según la hora del día, es posible habilitar plazas de estacionamiento sin afectar la circulación.
Se trata de la segunda etapa del programa. La primera se desarrolló sobre calle San Martín, donde se incorporaron 90 espacios.
Con las 60 plazas que se suman ahora en Lavalle, el sistema alcanza un total de 150 nuevos lugares para estacionar en el microcentro de la capital.
Desde el municipio destacaron que la experiencia previa tuvo una buena recepción tanto entre los comerciantes como entre los conductores, ya que permitió mejorar la rotación de vehículos y facilitar el acceso a los locales de la zona.
El plan continuará con una tercera etapa
La municipalidad adelantó que ya trabaja en una nueva ampliación del programa. Actualmente analiza incorporar más de 150 plazas en otra arteria del microcentro, aunque todavía no informó cuál será la calle elegida.
La nueva etapa fue establecida mediante el Decreto Nº 535/26 y su implementación quedó a cargo de la Coordinación de Estacionamiento Medido y la Dirección de Tránsito.