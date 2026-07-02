Cuáles son las ciudades con más frío extremo hoy, jueves 2 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional, que todos los días da a conocer el ranking de las temperaturas más bajas en la Argentina, mostró este jueves 2 de julio cuáles son las ciudades más castigadas por el frío polar que azota todos los rincones del país.
El ranking del Servicio Meteorológico Nacional va actualizando hora tras hora el ranking con las localidades más frías y Mendoza no se baja del top 5 a nivel nacional.
A las 8 de la mañana, el termómetro marcó 5 grados bajo cero en Malargüe, con una sensación térmica de 8,4 °C.
La ciudad de Mendoza ocupa el quinto puesto entra las ciudades con más frío. El primer puesto se lo llevó San Carlos de Bariloche, con una temperatura mínima de 8,1 °C.
Frío en Argentina: el ranking de las ciudades más frías
Frío extremo en Mendoza: qué dice el pronóstico
Para este jueves 2 de julio se espera en Mendoza una temperatura máxima que rondará entre los 2 y 4 grados centígrados, y una mínima de -1 grado.
Gradualmente la temperatura máxima irá aumentando con el correr de los días. Se espera este viernes una máxima de 5 grados. El sábado llegará a 7 y el domingo, a 11.
Los datos del pronóstico del tiempo fueron aportados por la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil.
También reconoció que las mañanas serán muy heladas y las temperaturas mínimas de la zona precordillerana harán que hablar, con temperaturas de hasta -12 grados.