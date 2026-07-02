Cuáles son las ciudades con más frío extremo hoy, jueves 2 de julio

La ciudad de Mendoza ocupa el quinto puesto entra las ciudades con más frío. El primer puesto se lo llevó San Carlos de Bariloche, con una temperatura mínima de 8,1 °C.

Frío en Argentina: el ranking de las ciudades más frías

Frío extremo en Mendoza: qué dice el pronóstico

Para este jueves 2 de julio se espera en Mendoza una temperatura máxima que rondará entre los 2 y 4 grados centígrados, y una mínima de -1 grado.

Gradualmente la temperatura máxima irá aumentando con el correr de los días. Se espera este viernes una máxima de 5 grados. El sábado llegará a 7 y el domingo, a 11.

Los datos del pronóstico del tiempo fueron aportados por la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó a Radio Nihuil.

También reconoció que las mañanas serán muy heladas y las temperaturas mínimas de la zona precordillerana harán que hablar, con temperaturas de hasta -12 grados.