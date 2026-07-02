La ola polar que afecta a Mendoza llegó desde la Antártida y el frío extremo seguirá hasta el viernes

Trabajar al aire libre con el intenso frío: uno de los desafíos en el invierno mendocino. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

El jueves será el momento más crudo de la ola polar en Mendoza. En Potrerillos se pronostican mínimas cercanas a los -12 °C y en la alta montaña los registros podrían caer por debajo de los -15 °C.

Cómo impactará el frío en el resto del país

El fenómeno, sin embargo, abarca a todo el país. En la Patagonia continúan las fuertes nevadas, con acumulados de hasta 15 centímetros en sectores de Tierra del Fuego, el sur de Santa Cruz y Neuquén. Allí también se esperan ráfagas de hasta 90 km/h y temperaturas que podrían descender hasta los -17 °C en áreas de cordillera y meseta.

La región central también permanece bajo el aire polar, con alertas por frío extremo en provincias como San Luis, San Juan, Córdoba y La Rioja. Entre el miércoles y el jueves incluso existe la posibilidad de nevadas aisladas o agua nieve en las sierras de Córdoba, San Luis y el interior de Buenos Aires. En el Área Metropolitana de Buenos Aires el jueves será la jornada más fría de la semana, con una mínima cercana a 1 °C.

El norte argentino será el último en sentir el ingreso pleno del aire polar. Tras el paso de tormentas en el NEA y fuertes vientos en sectores de Jujuy y Salta, el descenso de la temperatura llegará entre el viernes y el sábado, con heladas que alcanzarán incluso a provincias como Chaco.

Cerca del mediodía de este miércoles 1 de julio comenzó a nevar en Mendoza. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Hasta cuándo seguirá el frío en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored indica que el período más intenso de la ola polar se extenderá hasta el viernes. El jueves será la jornada más fría en el Gran Mendoza, con una mínima de 1 °C y una máxima que apenas alcanzará los 6 °C, mientras que en zonas rurales y de precordillera los registros volverán a ubicarse por debajo de cero.

El viernes continuará el ambiente muy frío, aunque comenzará un leve ascenso de la temperatura. Se espera una mínima de 2 °C y una máxima de 8 °C, con cielo parcialmente nublado.

Si bien las mínimas bajo cero continuarán durante la próxima semana en Mendoza, lo que cambiará son las máximas bajísimas de este miércoles y jueves, que oscilarán entre los 3°C y los 5°C. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

El cambio empezará a notarse el sábado. El cielo tenderá a despejarse, lo que favorecerá heladas matinales con mínimas de hasta -2 °C en sectores suburbanos, pero durante la tarde la máxima llegará a los 12 °C.

Para el domingo se espera una mejora más marcada. Aunque la mañana seguirá siendo muy fría, con temperaturas cercanas a los 0 °C, el cielo permanecerá mayormente despejado y la máxima se ubicará entre los 13 °C y 14 °C.

De esta manera, el fin de semana marcará el comienzo de un alivio gradual. El frío seguirá siendo propio del invierno mendocino, pero dejarán de darse las condiciones más extremas que caracterizan a esta ola polar.

por qué la ola polar no produce más nieve en Mendoza

El doctor en meteorología Maximiliano Viale, especialista en ciencias de la Tierra, Agua y Atmósfera, explicó por qué la ola polar no producirá nieve en la Cordillera de los Andes.

El especialista manifestó que "la nieve asociada a la ola polar, no produce grandes cantidades de nieve y solo se restringe al llano y a laderas de la precordillera, debido a su origen polar y desplazamiento continental al este de los Andes".

En el mismo sentido, explicó que los eventos de grandes cantidades de nieve en alta montaña están asociadas a tormentas desde el océano Pacífico con ríos atmosféricos que provocan tormentas.

Según Viale, este fenómeno no hay llegado aun, y este es el motivo de la escasez de nieve. Sobre cuándo podría llegar este fenómeno, el especialista manifestó que cuando se inicie el impacto del fenómeno del Niño, avanzado el invierno y al inicio de la primavera, lo que se conoce como nevadas tardías.