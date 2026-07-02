Los beneficios de la "meditación trascendental" y por qué la recomiendan para reducir el estrés en minutos

Meditar para relajar la mente y el cuerpo, una gran alternativa en tiempos de estrés y ansiedad. Imagen ilustrativa.

La especialista señaló que el proceso se apoya en un mantra personal, entregado durante el aprendizaje, que permite "refinar el pensamiento hasta alcanzar estados de profunda quietud".

Beneficios de la meditación trascendental para combatir el estrés y qué dice la ciencia

Uno de los aspectos que más destacaron las expositoras fue el respaldo científico de esta práctica. Paula Canda, médica de profesión, aseguró que existen "más de 800 estudios científicos realizados en distintos países" que documentan sus efectos sobre la salud.

Según indicó, quienes la practican suelen experimentar mejoras en el descanso, una mayor capacidad de concentración, incremento de la creatividad y una respuesta menos intensa frente a situaciones de estrés.

Canda agregó que distintas investigaciones también observaron beneficios en personas con hipertensión arterial, ansiedad, depresión, estrés y otras enfermedades crónicas, siempre como complemento de los tratamientos médicos y nunca como reemplazo.

El sueño y la gestión del estrés son claves para frenar el envejecimiento cerebral y mejorar salud y bienestar a largo plazo. Imagen ilustrativa.

La técnica propone realizar dos sesiones diarias de aproximadamente 20 minutos, una por la mañana y otra por la tarde. "Lo importante es incorporarla a la agenda diaria. Si esperamos encontrar un rato libre, ese momento casi nunca llega", señaló Pasarelli.

Las profesoras también remarcaron que la meditación trascendental "no es una práctica esotérica ni religiosa" y que no exige modificar hábitos, alimentación o creencias personales, tal como publica Ahora Calafate.

Meditar para estar mejor y aumentar la calidad de vida. Imagen ilustrativa.

Paso a paso para una correcta meditación trascendental