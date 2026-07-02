Buscarle la vuelta a los problemas cotidianos para estar mejor. Para sumar calidad de vida a pesar de las dificultades. En esa andan millones de personas alrededor del mundo. Y en ese contexto, apareció en la conversación la "meditación trascendental", que continúa ganando espacio como herramienta para mejorar el bienestar físico y emocional con foco en el manejo del estrés.
Los beneficios de la "meditación trascendental" y por qué la recomiendan para reducir el estrés en minutos
Especialistas explicaron sus beneficios respaldados por más de 800 estudios. La meditación en función de la calidad de vida para combatir estrés y ansiedad
Según explicaron las profesoras Paula Canda y Selene Pasarelli durante una entrevista con FM Dimensión, se trata de una técnica sencilla que busca reducir el estrés, favorecer un mejor descanso y potenciar la concentración, con respaldo de cientos de investigaciones científicas.
Lejos de algunas creencias populares, Pasarelli aclaró que la meditación trascendental no consiste en "poner la mente en blanco". "Es una técnica muy fácil y muy natural. Uno practica cerrando los ojos dos veces al día, sentado cómodamente, sin necesidad de forzar la mente", explicó.
La especialista señaló que el proceso se apoya en un mantra personal, entregado durante el aprendizaje, que permite "refinar el pensamiento hasta alcanzar estados de profunda quietud".
Beneficios de la meditación trascendental para combatir el estrés y qué dice la ciencia
Uno de los aspectos que más destacaron las expositoras fue el respaldo científico de esta práctica. Paula Canda, médica de profesión, aseguró que existen "más de 800 estudios científicos realizados en distintos países" que documentan sus efectos sobre la salud.
Según indicó, quienes la practican suelen experimentar mejoras en el descanso, una mayor capacidad de concentración, incremento de la creatividad y una respuesta menos intensa frente a situaciones de estrés.
Canda agregó que distintas investigaciones también observaron beneficios en personas con hipertensión arterial, ansiedad, depresión, estrés y otras enfermedades crónicas, siempre como complemento de los tratamientos médicos y nunca como reemplazo.
La técnica propone realizar dos sesiones diarias de aproximadamente 20 minutos, una por la mañana y otra por la tarde. "Lo importante es incorporarla a la agenda diaria. Si esperamos encontrar un rato libre, ese momento casi nunca llega", señaló Pasarelli.
Las profesoras también remarcaron que la meditación trascendental "no es una práctica esotérica ni religiosa" y que no exige modificar hábitos, alimentación o creencias personales, tal como publica Ahora Calafate.
Paso a paso para una correcta meditación trascendental
- Encontrar un lugar tranquilo: un espacio libre de interrupciones, ruidos y distracciones donde puedas sentarte con comodidad (en una silla con la espalda apoyada y los pies en el suelo).
- Cerrar los ojos y respirar: mantener los ojos cerrados y dedicar un minuto a respirar hondo y de forma natural, permitiendo que el cuerpo se relaje.
- Repetir tu mantra en silencio: comenzar a repetir mentalmente un mantra (un sonido sin significado literal, usualmente asignado de forma personalizada por un profesor certificado). La repetición debe ser suave y natural, sin forzar la mente ni concentrarte demasiado.
- Dejar ir los pensamientos: es completamente normal que tu mente divague. Cuando notes que estás pensando en otra cosa, simplemente vuelve tu atención al mantra de forma amable y sin juzgarte.
- Finalizar con suavidad: después de 15 a 20 minutos, dejar de repetir el mantra. Permanecer sentado con los ojos cerrados durante uno o dos minutos más para que tu mente y cuerpo se ajusten al entorno antes de abrir los ojos.