Godoy Cruz se coronó como el mejor del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol

Godoy Cruz se consagró como el mejor equipo del Torneo Apertura en la Superliga de Básquetbol masculino. El Tomba le ganó en un ajustado marcador a Huracán Las Heras por 67 a 66 y gritó campeón en el Estadio Salvador Bonanno.
Godoy Cruz se consagró campeón del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol masculino al vencer a Huracán Las Heras
Godoy Cruz se consagró como el mejor equipo del Torneo Apertura en la Superliga de Básquetbol masculino. El Tomba le ganó en un ajustado marcador a Huracán Las Heras por 67 a 66 y gritó campeón en el Estadio Salvador Bonanno.
Al consagrarse en el Apertura 2026, Godoy Cruz accedió a una nueva final anual -que se disputará a fines del 2026- y buscará lograr lo que todavía le ha sido negado: el primer título de campeón anual de su historia en la Superliga de Básquetbol. Para el Bodeguero, sería sumarle una coronación más de las que viene teniendo en los últimos años: campeón en Vendimia 2024, Clausura 2024, Apertura 2025 y Apertura 2026.
En el segundo juego de la serie final, Godoy Cruz fue determinante y potenció sus virtudes para terminar imponiéndose ante Huracán Las Heras en la final del Torneo Apertura. Federico Harina, alero del Expreso, fue elegido el MVP de las finales. El jugador promedió 15 puntos en la finales.
El Tomba supo construirse desde el inicio de año, fue de menor a mayor. Las lesiones atravesaron su primera parte de la temporada pero supo el equipo de Nahuel Flores reponerse. El Expreso dio en la tecla al contratar a Federico Harina, goleador de Liga Argentina, a comienzos del 2026 para reemplazar a su lesionado capitán Leandro Lincheta. Y vaya que dio sus frutos porque junto con la jerarquía del resto del plantel (Abel Trejo, Alejo Andrés, Khalil Adaro, Matías Rosas), y la potencia de los juveniles, un título más del básquet mendocino se quedó en la Bodega.
Huracán Las Heras (66): Ramiro Méndez 2; Idrissa Ousmane Sow 0; Gabriel Rivero 14; Martín Irrutia 20; Juan Ignacio Tizza 8 (FI); Agustín Benito 16; Fabrizio Ramiz 0; Franco Minetti 2; Juan Ignacio Gutiérrez 4. DT: Gustavo Noria.
Godoy Cruz Antonio Tomba (67): Augusto Morales 10; Federico Harina 18; Alejo Andrés 12; Khalil Adaro 9; Abel Trejo 2 (FI); Ignacio Garitaonandia 0; Juan Cruz Martinez 0; Matías Rosas 16. DT: Nahuel Flores.
Estadio: Salvador Bonanno
Parciales: 18-21; 37-38 y 56-56
Tiros libres: Huracán Las Heras 7/12 – Godoy Cruz 14/19
Figura: Alejo Andrés (Godoy Cruz) 12 puntos (2/4 en dobles, 2/5 en triples, 2/2 en libres), 8 rebotes, 8 asistencias, 2 recuperos, 4 faltas recibidas en 36' 08″)