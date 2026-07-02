Godoy Cruz se coronó como el mejor del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol

Al consagrarse en el Apertura 2026, Godoy Cruz accedió a una nueva final anual -que se disputará a fines del 2026- y buscará lograr lo que todavía le ha sido negado: el primer título de campeón anual de su historia en la Superliga de Básquetbol. Para el Bodeguero, sería sumarle una coronación más de las que viene teniendo en los últimos años: campeón en Vendimia 2024, Clausura 2024, Apertura 2025 y Apertura 2026.

Federico Harina, de Godoy Cruz, fue elegido el MVP de la serie final del Torneo Apertura. Foto: Juan Serrano.

Godoy Cruz se consagró campeón al vencer a Huracán Las Heras en la Superliga de Básquetbol

En el segundo juego de la serie final, Godoy Cruz fue determinante y potenció sus virtudes para terminar imponiéndose ante Huracán Las Heras en la final del Torneo Apertura. Federico Harina, alero del Expreso, fue elegido el MVP de las finales. El jugador promedió 15 puntos en la finales.