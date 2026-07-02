"No las tires": el sorprendente beneficio de dejar las cáscaras de naranja al sol durante 4 días

Lejos de ser un simple residuo orgánico, la cáscara de la naranja esconde propiedades magníficas que la mayoría de las personas desconoce. Al exponerlas al sol, se genera un proceso de deshidratación natural que elimina el agua pero concentra al máximo todos sus nutrientes y aceites esenciales.

El sol concentra todos los nutrientes de la cáscara de naranja con grandes beneficios.

Cómo secar la cáscara de naranja correctamente

Para activar todas las propiedades y obtener el mejor resultado, el procedimiento es sumamente sencillo, aunque requiere de un poco de paciencia: