Renunció a ser maestra jardinera, se convirtió en "coach de hombres" y se volvió viral en redes

Ana Paula Herszage ejerció como maestra jardinera durante 14 años. Sin embargo, a partir de enero del 2026, su trabajo cambió rotundamente y hoy es conocida como la "coach de hombres" en redes. La influencer tiene más de 39 mil seguidores en Instagram, donde le enseña a los hombres a manejarse con las mujeres.
Según contó en una charla con TN, la profesión de maestra jardinera la hizo muy feliz y le dio todo. Sin embargo, sus amigos comenzaron a marcarle un talento: sus infalibles consejos para encarar en el boliche o en las aplicaciones de citas.
Ana Paula se abrió una cuenta exclusiva para eso y el primer video que subió se volvió viral rápidamente. El objetivo era simple: explicarles a los hombres cómo seducir y conquistar.
El éxito fue contundente, así que decidió poner su energía en eso y comenzó a crear contenido como influencer y "coach de hombres". Según explicó, este trabajo representa entre un 60% y 70% de sus ingresos.
Cada sesión cuesta $180.000
Ana ha atendido a más de 300 hombres desde enero hasta la fecha. Ofrece mentorías personalizadas, cada una tiene una duración de 40 minutos y cuesta $180.000. También, tiene paquetes premium de U$S500, que incluyen entre cuatro y cinco encuentros con material complementario.
La influencer mantiene un promedio de tres sesiones online por día de lunes a viernes. Cada sesión cuenta con un formulario previo con preguntas personales y laborales para después trabajar en la reunión.
"Trabajamos las inseguridades, la autoconfianza y el amor propio. Una vez que eso está sólido, vamos a la cancha”, detalló Ana Paula. Sus clientes provienen de Argentina, pero la gran mayoría de México, Colombia y Perú.
Las preguntas de los hombres suelen repetirse: ¿Cómo enfrentarse a una chica? ¿Qué decir? ¿A dónde llevarla? ¿Qué ropa vestir?
Mandar fueguitos o likes masivos
La influencer comentó: "Lo que no hay que hacer principalmente es tirar 'fueguitos' o dar likes masivos". Según la experta, si te gusta alguien hay que establecer una conexión por el lado del humor y el chiste. "El 'hola, linda' no va más, tenés que lograr que la otra persona tenga ganas de contestar y que se genere una charla fluida".
La coach sugiere mirar el perfil de la otra persona para identificar gustos comunes. Luego de un intercambio es importante avanzar con una propuesta concreta. "Me encantaría seguir esta charla en vivo, ¿te parece juntarnos en tal lado, tal día?".
Ana Paula comenzó esta práctica casi como un juego o un chiste, pero actualmente se encuentra estudiando coaching para profesionalizar su quehacer.