Renunció a ser maestra jardinera, se convirtió en "coach de hombres" y se volvió viral en redes

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El éxito fue contundente, así que decidió poner su energía en eso y comenzó a crear contenido como influencer y "coach de hombres". Según explicó, este trabajo representa entre un 60% y 70% de sus ingresos.

Cada sesión cuesta $180.000

Ana ha atendido a más de 300 hombres desde enero hasta la fecha. Ofrece mentorías personalizadas, cada una tiene una duración de 40 minutos y cuesta $180.000. También, tiene paquetes premium de U$S500, que incluyen entre cuatro y cinco encuentros con material complementario.

La influencer mantiene un promedio de tres sesiones online por día de lunes a viernes. Cada sesión cuenta con un formulario previo con preguntas personales y laborales para después trabajar en la reunión.

La influencer ofrece sesiones de mentorías para ayudar a los hombres a seducir. Imagen: Instagram @anapauladating

"Trabajamos las inseguridades, la autoconfianza y el amor propio. Una vez que eso está sólido, vamos a la cancha”, detalló Ana Paula. Sus clientes provienen de Argentina, pero la gran mayoría de México, Colombia y Perú.

Las preguntas de los hombres suelen repetirse: ¿Cómo enfrentarse a una chica? ¿Qué decir? ¿A dónde llevarla? ¿Qué ropa vestir?

Mandar fueguitos o likes masivos

La influencer comentó: "Lo que no hay que hacer principalmente es tirar 'fueguitos' o dar likes masivos". Según la experta, si te gusta alguien hay que establecer una conexión por el lado del humor y el chiste. "El 'hola, linda' no va más, tenés que lograr que la otra persona tenga ganas de contestar y que se genere una charla fluida".

Ahora Ana estudia coaching para profesionalizarse. Imagen: Instagram @anapauladating

La coach sugiere mirar el perfil de la otra persona para identificar gustos comunes. Luego de un intercambio es importante avanzar con una propuesta concreta. "Me encantaría seguir esta charla en vivo, ¿te parece juntarnos en tal lado, tal día?".

Ana Paula comenzó esta práctica casi como un juego o un chiste, pero actualmente se encuentra estudiando coaching para profesionalizar su quehacer.