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Alimentos diferentes

Longaniza y chorizo no son lo mismo: cuáles son sus diferencias y en qué se usan

Dos alimentos comunes, que se elaboran de manera similar pero tienen diferencias muy marcadas, de uso y sabor

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Dos embutidos con diferencias. 

Dos embutidos con diferencias. 

Para comprar embutidos o productos similares, antes hay que conocer los tipos y diferencias. Por ejemplo, el chorizo, la longaniza y el salame son ejemplos de estos alimentos que parecen lo mismo, pero en realidad fueron elaborados con procesos e ingredientes distintos.

El chorizo y la longaniza tienen algunas cosas en común, pero tienen muchas más diferencias que similitudes. Te explico cuál es la diferencia entre ambos alimentos, cómo se elabora, por qué la gente tiende a confundirlos y para qué se usa cada uno en la cocina.

No es lo mismo el chorizo que la longaniza.&nbsp;

No es lo mismo el chorizo que la longaniza.

Los embutidos son alimentos cárnicos que se preparan a partir de carnes picadas y se embuten o introducen en una tripa que puede ser natural o artificial.

El embutido no es simplemente un ingrediente de cocina; se elabora de este modo para conservar la carne interior por más tiempo, sobre todo en los embutidos secos como el salame o la bondiola.

¿Qué es el chorizo y qué es la longaniza?

Antes de conocer las diferencias entre estos alimentos, hay que saber cómo se fabrica cada uno y de qué están hechos.

El chorizo que usamos para armar choripanes o preparar guisos es uno de los embutidos frescos más populares, versátiles y consumidos en el país.

La longaniza y el chorizo son diferentes.&nbsp;

La longaniza y el chorizo son diferentes.

El chorizo se elabora principalmente con carne picada de cerdo o vaca, grasa añadida, condimentos y especias. Según la parte del mundo, el país o la región, el chorizo puede ser diferente.

La longaniza también es un embutido de carne de cerdo, con grasa añadida y con especias. La longaniza se puede consumir cruda, fresca, cocida, a la parrilla o curada.

¿Cuáles son las diferencias entre ambos alimentos y para qué se usan?

El chorizo y la longaniza tienen múltiples diferencias de elaboración, sabor y uso. La principal diferencia entre ambos alimentos es el tipo de carne y la forma.

Mientras el chorizo se realiza con carne molida y se fracciona en pequeñas porciones, la longaniza se elabora con trozos de carne más grandes y es una tía larga continua sin fracciones.

La carne del chorizo está generalmente mezclada con la grasa y tiene un sabor ahumado mucho más fuerte. La longaniza lleva muchas más especias, como ajo, anís, comino, hierbas y pimentón.

Ambos se elaboran en tripa, pero se preparan diferentes.&nbsp;

Ambos se elaboran en tripa, pero se preparan diferentes.

En cuanto al uso, también tienen diferencias. El chorizo se usa cocido a la parrilla, al horno o en guisos. La longaniza se usa desmenuzada, frita, como relleno o, en algunas ocasiones, se consume fresca y fría en picadas.

¿Y el salame? El salame es un embutido seco y curado que puede ser picado fino o picado grueso y se come como embutido en picadas, pizzas y sándwiches.

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