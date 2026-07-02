El método japonés para limpiar el hogar, purificar las energías y atraer abundancia

El Oosouji propone limpiar minuciosamente los cajones desde el fondo hacia el frente, un movimiento simbólico que arrastra el pasado hacia el exterior, purificando las esquinas ocultas donde se acumula el polvo.

Descubrí de qué se trata este método japonés.

Por otro lado, este método japonés dice que la sala de estar o living es el epicentro de la interacción social, el área común donde convergen las energías de quienes viven allí y también de las visitas.

En este lugar debemos comenzar retirando cada libro, fotografía y adorno de los estantes. Esta filosofía nos invita a desprendernos de la necesidad de rellenar cada centímetro, recordándonos que el vacío no es carencia, sino una presencia activa que da respiro a los objetos conservados.

La limpieza física debe realizarse con un paño de fibras naturales, con movimientos pausados de arriba hacia abajo para eliminar por completo las partículas suspendidas.

El tercer lugar que debemos respetar para realizar la limpieza del hogar bajo estos postulados es el baño, siendo el espacio donde nos despojamos de las impurezas del mundo exterior. Para devolverle su función de santuario de renovación y autocuidado, es necesario revisar cada cajón, descartando productos secos, viejos o vencidos. La desinfección debe ser profunda y meticulosa.

Limpiar el hogar ayudará a purificar las energías.

Finalmente, la cocina es considerada el corazón del hogar, el espacio sagrado donde se procesan los alimentos que nutren y consolidan la salud familiar. Aquí coexisten dos fuerzas elementales poderosas: el fuego y el agua. Mantener su equilibrio es vital para asegurar la armonía dentro de casa.

El método japonés recomienda quitar de las alacenas los frascos, las especias y los utensilios. Las vajillas rotas o agrietadas deben retirarse de inmediato, ya que guardarlas por apego representa una aceptación inconsciente de la escasez. Conservar únicamente lo usado con regularidad y en buenas condiciones.