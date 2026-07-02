Colocar cinta de pintor en las ventanas de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las facturas de gas y luz no paran de subir, y muchos buscan alternativas ingeniosas para no sufrir el invierno. En ese sentido, un truco casero se volvió viral por su asombrosa efectividad y bajo costo: colocar cinta de pintor en las ventanas.
Aunque a simple vista parezca una solución extraña, miles de personas ya lo implementaron en sus hogares con excelentes resultados. Pero, ¿por qué recomiendan hacer esto en las ventanas de casa?
Por qué recomiendan usar cinta de pintor en las ventanas
El principal motivo por el que se aconseja este método es su gran capacidad de aislamiento térmico. Las ventanas de vidrio simple o con marcos desajustados suelen ser el principal punto de fuga del calor en cualquier vivienda. Al colocar la cinta, se genera una barrera protectora.
La clave de este truco casero no está en el material en sí, sino en su capacidad para frenar las infiltraciones de aire. El sellado hermético funciona como un aislante natural que frena el impacto del frío exterior y evita que la temperatura templada del interior se escape.
Es, básicamente, una forma económica de proteger los ambientes sin gastar en costosos sistemas de doble acristalamiento. Entre sus principales beneficios, se destaca lo que se describe a continuación:
- Ahorro energético: al reducir la pérdida de calor, las estufas y aires acondicionados trabajan menos.
- Paso de luz natural: a diferencia de tapar la ventana con cartones, este material permite que las habitaciones sigan iluminadas.
- Cuidado de la superficie: al terminar el invierno, se retira con extrema facilidad sin dañar la pintura ni dejar residuos pegajosos.
Paso a paso: cómo aplicar este truco casero contra el frío
Para realizar esta técnica en tu hogar no necesitás herramientas complejas. Solo te hará falta la cinta, un paño y un poco de alcohol.
- Limpiá el marco: asegurate de retirar toda la tierra de la ventana para que la adherencia sea perfecta.
- Identificá la filtración: acercá la palma de la mano para detectar exactamente por dónde ingresa el viento frío.
- Colocá la cinta: presioná el material tapando por completo las líneas donde se unen las hojas móviles con la estructura fija.