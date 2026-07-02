Colocar cinta de pintor en las ventanas de casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La clave de este truco casero no está en el material en sí, sino en su capacidad para frenar las infiltraciones de aire. El sellado hermético funciona como un aislante natural que frena el impacto del frío exterior y evita que la temperatura templada del interior se escape.

Este truco casero es desconocido por muchas personas.

Es, básicamente, una forma económica de proteger los ambientes sin gastar en costosos sistemas de doble acristalamiento. Entre sus principales beneficios, se destaca lo que se describe a continuación:

Ahorro energético: al reducir la pérdida de calor, las estufas y aires acondicionados trabajan menos.

al reducir la pérdida de calor, las estufas y aires acondicionados trabajan menos. Paso de luz natural: a diferencia de tapar la ventana con cartones, este material permite que las habitaciones sigan iluminadas.

a diferencia de tapar la ventana con cartones, este material permite que las habitaciones sigan iluminadas. Cuidado de la superficie: al terminar el invierno, se retira con extrema facilidad sin dañar la pintura ni dejar residuos pegajosos.

Paso a paso: cómo aplicar este truco casero contra el frío

Para realizar esta técnica en tu hogar no necesitás herramientas complejas. Solo te hará falta la cinta, un paño y un poco de alcohol.