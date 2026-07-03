Las antiguas civilizaciones de América del Sur desarrollaron obras de ingeniería que, incluso miles de años después, continúan sorprendiendo a los científicos.
El canal de más de 3.000 años en América del Sur que aún estudian por su posible conexión entre océanos
Un canal en América del Sur, construido hace 3.000 años, es el ejemplo más antiguo y avanzado de ingeniería hidráulica en la región
En el norte de Perú, un canal preincaico construido hace más de 3.000 años sigue siendo objeto de estudio por la precisión de su diseño y el conocimiento hidráulico que demuestra.
La obra hidráulica preinca de América del Sur que sigue siendo un enigma para la ciencia
El Canal de Cumbemayo, ubicado en Cajamarca (Perú), es una impresionante obra de ingeniería construida entre 1500 y 1000 a. C.. Fue tallado directamente sobre roca volcánica y demuestra que las antiguas culturas andinas ya tenían amplios conocimientos para manejar el agua mucho antes de la llegada de los incas.
Este canal de América del Sur mide entre 8 y 9 kilómetros de largo y está ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del océano, a unos 7,5 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Tiene un ancho de 30 a 50 centímetros y un diseño con tramos en zigzag, una técnica que ayudaba a disminuir la velocidad del agua y evitar la erosión.
La antigua construcción de América del Sur que demuestra el ingenio de las culturas preincaicas
Los arqueólogos creen que el sistema recogía el agua de lluvia y de manantiales para abastecer reservorios y zonas agrícolas. Además, el lugar cuenta con petroglifos, cuevas y formaciones rocosas que indican que también fue un espacio ceremonial relacionado con el culto al agua.
Durante años surgió la teoría de que el canal conectaba las aguas que iban hacia el océano Pacífico con las que llegaban al Atlántico. Sin embargo, las investigaciones actuales descartan esa idea. Los estudios muestran que el agua circulaba únicamente dentro de las cuencas locales de Cajamarca, por lo que no existía un verdadero trasvase entre océanos.
Hoy, los científicos consideran que el mayor valor de Cumbemayo no es una supuesta conexión entre océanos, sino que representa uno de los ejemplos más antiguos y avanzados de ingeniería hidráulica en América del Sur.