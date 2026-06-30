Tras 100 años, una especie emblemática se expande por América del Sur y entusiasma su recuperación con su cría

El hallazgo representa un hito para la biodiversidad brasileña y refuerza el papel fundamental que cumplen las áreas protegidas en la recuperación de especies emblemáticas. La última vez que se tuvo constancia de este animal en esta región fue en 1914, en el Parque Nacional Serra dos Órgãos. Desde entonces, la expansión urbana y la caza provocaron su desaparición local.

¿Cómo es este animal?

El propio INEA destacó que lo extraordinario del descubrimiento es que los animales viven en estado silvestre y no forman parte de programas de reintroducción. Es decir, no fueron criados en cautiverio ni liberados recientemente, sino que se trata de una población que logró sobrevivir y establecerse de forma natural.

Actualmente, el tapir sudamericano está catalogado como una especie vulnerable. Sus principales amenazas son la caza, la deforestación, la fragmentación de los bosques y la alteración de su hábitat. Aunque en biomas como el Pantanal y la Amazonía sus poblaciones se mantienen relativamente estables, en la Mata Atlántica solo sobreviven algunos grupos viables.

Este animal se caracteriza por