Con una biodiversidad única, América del Sur alberga especies que maravillan al mundo. Sin embargo, el mamífero terrestre más grande del continente llevaba más de cien años sin ser registrado en una de sus regiones.
Tras 100 años, una especie emblemática se expande por América del Sur y entusiasma su recuperación con su cría
El hallazgo de una hembra junto a su cría confirma que la especie volvió a reproducirse de forma natural en América del Sur
Este avistamiento de esta animal lo cambió todo. Muchos especialistas ya lo califican como un "hecho histórico". Te contamos sobre el regreso del tapir sudamericano.
El tapir sudamericano reaparece en Brasil tras más de un siglo sin registros
La inesperada reaparición del tapir sudamericano (Tapirus terrestris) fue confirmada tras revisar las cámaras trampa instaladas en distintos puntos estratégicos en el Parque Estatal Cunhambebe en Río de Janeiro. El Instituto Estatal de Medio Ambiente (INEA) aclara que las imágenes captaron a una hembra junto a su cría, una evidencia de que la especie no solo ha regresado a esta zona de América del Sur, sino que además se está reproduciendo con éxito.
El hallazgo representa un hito para la biodiversidad brasileña y refuerza el papel fundamental que cumplen las áreas protegidas en la recuperación de especies emblemáticas. La última vez que se tuvo constancia de este animal en esta región fue en 1914, en el Parque Nacional Serra dos Órgãos. Desde entonces, la expansión urbana y la caza provocaron su desaparición local.
¿Cómo es este animal?
El propio INEA destacó que lo extraordinario del descubrimiento es que los animales viven en estado silvestre y no forman parte de programas de reintroducción. Es decir, no fueron criados en cautiverio ni liberados recientemente, sino que se trata de una población que logró sobrevivir y establecerse de forma natural.
Actualmente, el tapir sudamericano está catalogado como una especie vulnerable. Sus principales amenazas son la caza, la deforestación, la fragmentación de los bosques y la alteración de su hábitat. Aunque en biomas como el Pantanal y la Amazonía sus poblaciones se mantienen relativamente estables, en la Mata Atlántica solo sobreviven algunos grupos viables.
Este animal se caracteriza por
- Las hembras suelen ser más grandes que los machos, y un adulto puede pesar entre 180 y 300 kilogramos.
- Mide aproximadamente un metro de altura y supera los dos metros de longitud.
- Posee dientes fuertes y una pequeña trompa flexible y muy sensible al tacto, que utiliza para alimentarse de hojas, frutos y brotes.
- Aunque su visión es limitada, cuenta con un excelente oído y un olfato muy desarrollado,
- Su piel es gruesa y resistente, lo que le brinda protección frente a la vegetación densa y a los depredadores. De hecho, muchos ejemplares presentan cicatrices producto de los ataques de los jaguares, considerados su principal depredador natural.