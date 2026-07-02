Cuándo juega River con Flamengo y dónde ver en vivo el amistoso de pretemporada

El encuentro se jugará desde las 15.30 hora argentina en Algarve, Portugal, se podrá ver en vivo por Disney Plus y servirá como preparación para el segundo semestre en el que los Millonarios jugarán la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Coudet empezará a probar el nuevo equipo de River.

Tras dos semanas de intenso trabajo en Alicante, España, el Chacho Coudet tendrá la oportunidad de darle rodaje a un equipo que descartó a varios jugadores e incorporó al uruguayo Mauro Arambarri, Gio González y Lucas Beltrán.