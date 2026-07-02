Cuándo juega River con Flamengo y dónde ver en vivo el amistoso de pretemporada

River, con un plantel renovado, jugará este viernes 3 de julio el primer y único amistoso de su pretemporada europea cuando enfrente al Flamengo, campeón vigente de la Copa Libertadores.
River, con un plantel renovado, jugará este viernes 3 de julio el primer y único amistoso de su pretemporada europea cuando enfrente al Flamengo
River, con un plantel renovado, jugará este viernes 3 de julio el primer y único amistoso de su pretemporada europea cuando enfrente al Flamengo, campeón vigente de la Copa Libertadores.
El encuentro se jugará desde las 15.30 hora argentina en Algarve, Portugal, se podrá ver en vivo por Disney Plus y servirá como preparación para el segundo semestre en el que los Millonarios jugarán la Copa Argentina, el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.
Tras dos semanas de intenso trabajo en Alicante, España, el Chacho Coudet tendrá la oportunidad de darle rodaje a un equipo que descartó a varios jugadores e incorporó al uruguayo Mauro Arambarri, Gio González y Lucas Beltrán.
Además, Nicolás Otamendi, el otro refuerzo, está en el Mundial y la probable formación sería con: Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Lucas Silva, Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio, Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.
Flamengo llegó a Portugal el 28 de junio y se quedará hasta el 12 de julio aunque la primera semana estará en Lagos, luego en Estoi y los partidos amistosos los jugará en Algarve.
El director técnico Leonardo Jardim tiene programados 3 amistosos internacionales ya que jugará este viernes contra River, el miércoles 8 con Lausanne de Suiza y el sábado 11 con el Benfica.