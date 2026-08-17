Cómo saber si el pollo que compraste está inyectado y qué significa

¿Qué significa que un pollo esté inyectado? Este proceso se realiza en el alimento para introducir agua, sal, azúcares o polifosfatos con el objetivo de tiernizar la carne, aumentar su peso, mejorar la jugosidad y extender la vida útil. No se trata de inyección de hormonas; eso está prohibido en nuestro país.

En Argentina, el inyectado de pollo está permitido, pero se encuentra estrictamente regulado por el SENASA, bajo normas muy específicas. Los organismos tienen la obligación de informar en la etiqueta que debe decir "pollo aditivado".

Para detectar este pollo en la carnicería, hay que leer primero la etiqueta y luego observar. Este pollo suele verse inflado, hinchado, con la piel brillante, y tiene pequeñas marcas producto de la inyección de líquidos. Un pollo inyectado igualmente no es peligroso para la salud siempre que no tenga exceso de sodio.

Consejos y precauciones para comprar y consumir pollo

Cuando se trata de alimentos cárnicos, lácteos o vegetales con mucho contenido de agua, es importante comprender que su durabilidad y calidad son menores en comparación con un paquete de harina o unos cereales.

Siempre es bueno preguntar en la carnicería o pollería cuántas dudas tiene la suprema que vas a comprar, o cualquier pieza del pollo, y solicitar, si es posible, una fresca de acuerdo al uso que vayas a darle. Al llegar a casa, prepara el pollo o mándalo al freezer, pero no lo dejes crudo en la heladera por más de 3 días.

Cuando cocines el pollo, hazlo siempre por completo. Esta carne no admite puntos de cocción tan diferentes como la carne de vaca (que no está molida). El pollo se tiene que comer completamente cocido para eliminar bacterias como la Salmonella y el Campylobacter, dos organismos que pueden causar intoxicaciones alimentarias.

Como con todo alimento, hay que considerar medidas de seguridad antes de consumirlo.

Evita la contaminación cruzada al trabajar con alimentos cárnicos y otros productos, usando tablas diferentes, lavando tus manos y no colocando todo en un mismo recipiente cuando está crudo. Nunca, bajo ningún punto, laves el pollo en la canilla, ya que este método no sirve y empeora las cosas en la cocina, desparramando bacterias y organismos por todas partes.

En cuanto al aspecto, un pollo de calidad se tiene que ver terso y rosado, sin baba en la piel y no debe tener un olor extraño. Si notas alguna mancha extraña, textura muy blanca o algo no te convence, evita consumir el alimento y previene enfermedades causadas por alimentos.