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Cuándo será el debut de Pipo Gorosito en su segundo ciclo como DT de San Lorenzo

Néstor Raúl Gorosito inició su segundo ciclo como DT de San Lorenzo tras ser presentado, firmar su contrato y brindar su primera conferencia de prensa

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Gorosito está de regreso en San Lorenzo.

Gorosito está de regreso en San Lorenzo.

Néstor Raúl Gorosito inició su segundo ciclo como director técnico de San Lorenzo tras ser presentado oficialmente, firmar su contrato y brindar su primera conferencia de prensa.

"San Lorenzo es mi club, es el club que yo más quiero, esa es la realidad", dijo Pipo quien retorna al Ciclón después de 22 años de su primer ciclo como entrenador y con un bagaje de 3 pasos por el club como futbolista.

Gorosito y Marcelo Culotta en la presentación del nuevo DT de San Lorenzo

Gorosito y Marcelo Culotta en la presentación del nuevo DT de San Lorenzo

Gorosito firmó un contrato de un año y estará acompañado por su cuerpo técnico compuesto por Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti, como ayudantes de campo, y Sebastián Somoza como preparador físico.

"La alegría de estar en tu casa, Pipo", expresaron las redes de San Lorenzo y el presidente Marcelo Culotta hizo lo propio al indicar: "Bienvenido a San Lorenzo de Almagro Pipo Gorosito. Muchas veces quisiste y no pudiste, ahora si lo concretamos. Vamos con todo. Muchos éxitos Néstor".

Cuándo será el debut de Pipo Gorosito en San Lorenzo: la agenda

Solo dos semanas de trabajo tendrá Gorosito para preparar el debut que será el viernes 17 de julio, a las 18,45, ante Deportivo Riestra por los 16avos de final de la Copa Argentina. La sede del encuentro aún no está confirmada.

Luego, en el Torneo Clausura, jugará el sábado 25 de julio a las 21.30 ante Lanús, como visitante, y 3 días más tarde, el martes 28 de julio, será local en el Nuevo Gasómetro ante Gimnasia y Esgrima.

Por último, el otro partido confirmado, es el de la 3ra fecha ante Central Córdoba que será el lunes 3 de agosto a las 21.15, en Santiago del Estero.

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