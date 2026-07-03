Cuándo será el debut de Pipo Gorosito en su segundo ciclo como DT de San Lorenzo

Néstor Raúl Gorosito inició su segundo ciclo como director técnico de San Lorenzo tras ser presentado oficialmente, firmar su contrato y brindar su primera conferencia de prensa.
Néstor Raúl Gorosito inició su segundo ciclo como DT de San Lorenzo tras ser presentado, firmar su contrato y brindar su primera conferencia de prensa
Néstor Raúl Gorosito inició su segundo ciclo como director técnico de San Lorenzo tras ser presentado oficialmente, firmar su contrato y brindar su primera conferencia de prensa.
"San Lorenzo es mi club, es el club que yo más quiero, esa es la realidad", dijo Pipo quien retorna al Ciclón después de 22 años de su primer ciclo como entrenador y con un bagaje de 3 pasos por el club como futbolista.
Gorosito firmó un contrato de un año y estará acompañado por su cuerpo técnico compuesto por Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti, como ayudantes de campo, y Sebastián Somoza como preparador físico.
"La alegría de estar en tu casa, Pipo", expresaron las redes de San Lorenzo y el presidente Marcelo Culotta hizo lo propio al indicar: "Bienvenido a San Lorenzo de Almagro Pipo Gorosito. Muchas veces quisiste y no pudiste, ahora si lo concretamos. Vamos con todo. Muchos éxitos Néstor".
Solo dos semanas de trabajo tendrá Gorosito para preparar el debut que será el viernes 17 de julio, a las 18,45, ante Deportivo Riestra por los 16avos de final de la Copa Argentina. La sede del encuentro aún no está confirmada.
Luego, en el Torneo Clausura, jugará el sábado 25 de julio a las 21.30 ante Lanús, como visitante, y 3 días más tarde, el martes 28 de julio, será local en el Nuevo Gasómetro ante Gimnasia y Esgrima.
Por último, el otro partido confirmado, es el de la 3ra fecha ante Central Córdoba que será el lunes 3 de agosto a las 21.15, en Santiago del Estero.