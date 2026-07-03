Si tenés bolsas de agua caliente sin uso en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Cuando hace frío buscamos alternativas para combatirlo, y las bolsas de agua caliente han sido una opción popular durante muchos años. Lo cierto es que su vida útil no es de más de 3 años, por eso, cuando dejan de servir, pueden transformarse en un tesoro del reciclaje.
Si tienes una bolsa de agua caliente olvidada, no la tires. Ese objeto clásico puede convertirse en un verdadero tesoro dentro de la casa. Su material resistente, su diseño térmico y su flexibilidad la hacen ideal para múltiples usos creativos y sostenibles.
Por qué las bolas de agua caliente son un tesoro
- Está hecha de materiales duraderos como goma o silicona resistente al calor y al frío.
- Su estructura flexible, impermeable y firme, permite múltiples adaptaciones.
- Es un objeto que puede tener una segunda vida útil sin necesidad de desecharlo, lo que ayuda al cuidado del medio ambiente.
- Gracias al reciclaje podés transformarlas en compresas frías, monederos, bolsos y hasta posavasos.
Reciclaje: qué hacer para darle una segunda vida a la bolsa de agua vieja
Muchos creerán que la bolsa de agua caliente es antigua y algo anticuado que usaban las abuelas, pero lo que nadie sabe es que generalmente está fabricada con caucho o goma gruesa, peromuy dócil a la hora de reciclar.
Por eso, más allá de ser útil para aliviar dolores o calentar la cama en invierno, puede ser reconvertida en accesorios útiles para el día a día: puedes hacer una alcancía o monedero de goma. Para esta idea, necesitas tener a mano la bolsa, una tijera, pegamento o silicona, tela o cuero sintético para forrar y un cierre o botón.
El paso a paso es de nivel medio, ni tan fácil ni tan difícil. Tenés que cortar la bolsa en forma rectangular para billetera o cuadrada en caso de que sea para monedero. Dobla sobre sí misma las dos casas de la bolsa y pegá los bordes laterales con silicona.
Luego de dejar secar, si hiciste una alcancía, tenés que hacer una ranura horizontal en la parte superior para insertar monedas. Y si es monedero agrega un cierre cosido o pegado con silicona. Por último cubrí el exterior con tela o cuero sintético y como la goma es es impermeable el contenido queda protegido.