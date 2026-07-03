Si tenés bolsas de agua caliente sin uso en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Gracias al reciclaje podrás crear una nueva billetera o monedero, una almohadilla de frío reutilizable y hasta una maceta flexible para plantas pequeñas.

Por eso, más allá de ser útil para aliviar dolores o calentar la cama en invierno, puede ser reconvertida en accesorios útiles para el día a día: puedes hacer una alcancía o monedero de goma. Para esta idea, necesitas tener a mano la bolsa, una tijera, pegamento o silicona, tela o cuero sintético para forrar y un cierre o botón.

El paso a paso es de nivel medio, ni tan fácil ni tan difícil. Tenés que cortar la bolsa en forma rectangular para billetera o cuadrada en caso de que sea para monedero. Dobla sobre sí misma las dos casas de la bolsa y pegá los bordes laterales con silicona.

Luego de dejar secar, si hiciste una alcancía, tenés que hacer una ranura horizontal en la parte superior para insertar monedas. Y si es monedero agrega un cierre cosido o pegado con silicona. Por último cubrí el exterior con tela o cuero sintético y como la goma es es impermeable el contenido queda protegido.