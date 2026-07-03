La mendocina que vive su primer Mundial lejos del país: la bandera en el balcón y lágrimas con el himno

Pero en estos días todo gira alrededor de la pelota.

"Escuchar el himno lejos de casa me vuela la cabeza", dijo

"El Mundial se vive de una manera impresionante. Escuchar el himno estando lejos te vuela la cabeza", cuenta. Y reconoce que la emoción es mucho más intensa de lo que imaginaba cuando sus hermanos, que emigraron antes que ella, intentaban explicárselo.

A diferencia de muchos argentinos que se reúnen en bares o peñas para ver los partidos, Carolina elige vivirlos en la intimidad de su casa.

"Yo prefiero verlo tranquila porque me pongo muy nerviosa. Soy la típica que se para, camina, habla sola. Mi marido es igual. Entonces ponemos el despertador, nos acostamos temprano, vemos el partido y después, si podemos, dormimos un rato antes de ir a trabajar."

En el hotel donde trabaja, los españoles ya conocen su pasión futbolera.

"Siempre me preguntan: '¿Contenta con la Selección?'. Yo soy muy prudente. Les digo que hay que jugar cada partido. Muchos me responden: 'Sí, pero ustedes tienen a Messi'. Y claro... eso ayuda, pero hasta que no termina el partido no me animo a festejar nada", cuenta.

Según relata, en España reconocen enseguida el fanatismo argentino. "Acá saben que somos muy apasionados, muy patriotas. Eso les llama mucho la atención", señala.

Junto a su hija Josefina, esperando el horario del partido. "Es emocionante", dijo.

Pero hay una imagen que resume todo lo que está viviendo en este Mundial.

Una enorme bandera argentina en Alicante

En el balcón de su departamento de Alicante cuelga una enorme bandera argentina. Es su manera de sentirse un poco más cerca de Mendoza.

"Es mi primer Mundial acá y cada partido lo esperamos con una ansiedad enorme. Cuando veo una camiseta argentina por la calle me emociono. Es muy loco. Te dan ganas de salir a gritar. Vivirlo desde acá es increíble... es más, mientras te lo cuento se me llenan los ojos de lágrimas", reflexiona.

Porque hay sentimientos que no entienden de océanos. Y cuando juega Argentina, incluso a más de 10.000 kilómetros de Guaymallén, hay un pedazo de Mendoza que late con la misma fuerza.