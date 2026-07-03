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Franco Colapinto largará en el puesto 14 en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

Franco Colapinto no superó la Q2 y largará en la décimo cuarta ubicación en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. Hamilton largará primero

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto llevó a cabo la qualy de la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. 

Franco Colapinto llevó a cabo la qualy de la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. 

Franco Colapinto se subió al Alpine nuevamente para llevar a cabo la clasificación de la carrera Sprint que se correrá en el segundo día de este fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña. Más temprano, el argentino terminó en el puesto 11 en las prácticas libres que se llevaron a cabo en el circuito de Silverstone.

Colapinto giró con neumáticos medios y obtuvo el décimo cuarto lugar para largar en la carrera Sprint que se correrá este sábado. Hamilton fue el más rápido y obtuvo la pole position.

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Franco Colapinto largará desde el puesto 14 en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña.

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La qualy de la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña tuvo un primer corte en la Q1 con Bearman, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso y Stroll. Franco Colapinto superó esta instancia y quedó en el puesto 15 de la clasificación. Los más rápidos fueron Hamilton, Leclerc y Hadjar en el top 3 mientras que el compañero de Alpine del argentino, Pierre Gasly, culminó en el puesto 12.

La Q2 volvió a tener un gran desempeño de Hamilton. El británico se ubicó nuevamente primero, y Antonelli y Leclerc lo sucedieron en el segundo y tercer lugar. Gasly y Colapinto tardaron unos instantes en salir y no lograron bajar sus registros de tiempo para pasar el corte rumbo a la Q3.

Colapinto giró en 1.29: 983, mientras que el francés lo hizo en 1:29.482. El argentino quedó a 1 segundo 236 milésimas del líder Hamilton. En el corte de la Q2 también quedaron en el camino Gasly, Bortoleto, Hulkenberg, Sainz y Albon.

En la Q3, los pilotos demoraron en salir, especulando con la salida de los otros equipos y la referencia de tiempo en el último corte. Piastri fue el primero en salir y luego iniciaron los demás.

Hamlton fue el m&aacute;s r&aacute;pido y largar&aacute; primero en la Sprint.

Hamlton fue el más rápido y largará primero en la Sprint.

Hamilton volvió a ser el más ráido con un tiempo de 1:28.376. Lo siguieron Antonelli, y Verstappen en segundo y tercer lugar.

Horarios y cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 8

Clasificación: 12

Domingo 5 de julio

Carrera: 11

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