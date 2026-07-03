Franco Colapinto largará en el puesto 14 en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

La Q2 volvió a tener un gran desempeño de Hamilton. El británico se ubicó nuevamente primero, y Antonelli y Leclerc lo sucedieron en el segundo y tercer lugar. Gasly y Colapinto tardaron unos instantes en salir y no lograron bajar sus registros de tiempo para pasar el corte rumbo a la Q3.

Colapinto giró en 1.29: 983, mientras que el francés lo hizo en 1:29.482. El argentino quedó a 1 segundo 236 milésimas del líder Hamilton. En el corte de la Q2 también quedaron en el camino Gasly, Bortoleto, Hulkenberg, Sainz y Albon.

En la Q3, los pilotos demoraron en salir, especulando con la salida de los otros equipos y la referencia de tiempo en el último corte. Piastri fue el primero en salir y luego iniciaron los demás.

Hamlton fue el más rápido y largará primero en la Sprint.

Hamilton volvió a ser el más ráido con un tiempo de 1:28.376. Lo siguieron Antonelli, y Verstappen en segundo y tercer lugar.

Horarios y cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 8

Clasificación: 12

Domingo 5 de julio

Carrera: 11