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Mundial 2026

¿Guardia alta? El picante mensaje de Deschamps a Facundo Tello en la previa de Francia-Marruecos

Didier Deschamps habló en conferencia de prensa y puso el foco sobre Facundo Tello, árbitro encargado de impartir justicia en Francia-Marruecos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Didier Deschamps habló de Facundo Tello en la previa del partido con Marruecos.

Didier Deschamps habló de Facundo Tello en la previa del partido con Marruecos.

Los octavos de final del Mundial 2026 quedaron en el pasado, este miércoles no habrá acción en la Copa del Mundo y el jueves, finalmente, comenzarán a disputarse los cuartos de final de la competencia. Los primeros en ver acción en esta etapa serán Francia y Marruecos, quienes jugarán a partir de las 17.

En este contexto, Didier Deschamps dijo presente en conferencia de prensa. El director técnico de los Blues no solamente se refirió a cómo se encuentra el equipo en las horas previas, sino que puso el foco en los argentinos designados para impartir justicia durante el juego. Principalmente sobre Facundo Tello.

La palabra de Deschamps en conferencia de prensa

El partido entre la Selección argentina y Egipto estuvo marcado, en la previa, por la designación de árbitros franceses tanto en el campo como en el VAR. Este jueves sucederá algo similar con Francia vs. Marruecos, ya que los encargados de impartir justicia serán jueces argentinos.

Ante este panorama, en conferencia de prensa, a Didier Deschamps le consultaron por dicha situación: "Después de la designación de los árbitros (argentinos), de lo ocurrido contra Paraguay y de ciertas situaciones, ¿cree en posibles influencias en este Mundial?".

Sin pelos en la lengua, el DT de Francia manifestó: "No. Después, ustedes pueden hacerse las preguntas que quieran. Yo parto de la base de que las designaciones ya están hechas y no podemos hacer nada al respecto. Así que mi tarea es confiar en los árbitros".

Metiéndole presión a Facundo Tello y compañía, soltó un picante mensaje: "Espero que el señor Tello y sus asistentes, que dirigirán mañana, estén al mismo nivel que el señor Letexier y su equipo arbitral, que dirigieron otro partido".

Para culminar, Didier Deschamps sentenció: "Evidentemente, siempre hay decisiones que pueden dar lugar a debate. Todo depende del lado en el que uno esté. Pero yo considero que nuestro rival es Marruecos. No voy a considerar al árbitro como un adversario; al contrario, está ahí para aplicar las reglas del juego de la manera más justa posible".

Cuándo y dónde juegan Francia-Marruecos

Francia y Marruecos se verán las caras por los cuartos de final del Mundial 2026. Uno de ellos se convertirá en el primer clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo. El duelo será el jueves. 9 de julio, a las 17 (hora de Argentina).

El escenario elegido para el mano a mano que promete ser apasionante es el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts. El árbitro será Facundo Tello y quien logre avanzar de ronda se verá las caras con el ganador de España vs. Bélgica.

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