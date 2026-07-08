¿Guardia alta? El picante mensaje de Deschamps a Facundo Tello en la previa de Francia-Marruecos

Ante este panorama, en conferencia de prensa, a Didier Deschamps le consultaron por dicha situación: "Después de la designación de los árbitros (argentinos), de lo ocurrido contra Paraguay y de ciertas situaciones, ¿cree en posibles influencias en este Mundial?".

Sin pelos en la lengua, el DT de Francia manifestó: "No. Después, ustedes pueden hacerse las preguntas que quieran. Yo parto de la base de que las designaciones ya están hechas y no podemos hacer nada al respecto. Así que mi tarea es confiar en los árbitros".

Metiéndole presión a Facundo Tello y compañía, soltó un picante mensaje: "Espero que el señor Tello y sus asistentes, que dirigirán mañana, estén al mismo nivel que el señor Letexier y su equipo arbitral, que dirigieron otro partido".

Para culminar, Didier Deschamps sentenció: "Evidentemente, siempre hay decisiones que pueden dar lugar a debate. Todo depende del lado en el que uno esté. Pero yo considero que nuestro rival es Marruecos. No voy a considerar al árbitro como un adversario; al contrario, está ahí para aplicar las reglas del juego de la manera más justa posible".

Cuándo y dónde juegan Francia-Marruecos

Francia y Marruecos se verán las caras por los cuartos de final del Mundial 2026. Uno de ellos se convertirá en el primer clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo. El duelo será el jueves. 9 de julio, a las 17 (hora de Argentina).

El escenario elegido para el mano a mano que promete ser apasionante es el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts. El árbitro será Facundo Tello y quien logre avanzar de ronda se verá las caras con el ganador de España vs. Bélgica.