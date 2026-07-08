La Selección argentina prepara en Kansas el duelo con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección argentina se entrenó este miércoles en Kansas City donde el sábado jugará con Suiza el partido que completará los cuartos de final del Mundial 2026.
La Selección argentina se entrenó este miércoles en Kansas City donde el sábado jugará con Suiza el partido que completará los cuartos de final del Mundial 2026.
La Selección argentina se entrenó este miércoles en Kansas City donde el sábado jugará con Suiza el partido que completará los cuartos de final del Mundial 2026.
Tras su paso por Miami y Atlanta la delegación retornó el mismo martes, una vez terminado el partido con Egipto, a la concentración del Hotel Origin, lugar en el que pasaron la mayor parte del tiempo desde el 31 de mayo y esperan quedarse unos días más.
En caso de ganarle a los suizos la Selección argentina permanecería en Kansas City hasta el martes 14 para luego viajar a Atlanta donde debería jugar la semifinal el miércoles 15 ante Inglaterra o Noruega.
Por lo pronto, después de los exigentes partidos ante Cabo Verde y Egipto lo más importante es el descanso y la recuperación de los futbolistas mientras el cuerpo técnico diagrama la formación y la estrategia para el encuentro frente a Suiza.
Como es habitual después de cada partido la práctica fue más intensa para los que no jugaron o lo hicieron durante menos minutos, ya que los demás tuvieron trabajos regenerativos.
La Selección tendrá solo un par de entrenamientos más antes del partido del sábado a las 22 hora argentina, por lo que Scaloni deberá optimizar ese escaso tiempo de trabajo para ajustar detalles y definir la formación inicial.
Por ahora no hay muchos indicios de posibles cambios, pero todo indica que todos los futbolistas están disponibles (no hay suspendidos ni lesionados), que tanto Paredes como Tagliafico se ganaron la titularidad, y los que entraron bien desde el banco fueron Lautaro Martínez y Nicolás González.
Más allá de los nombres el cuerpo técnico deberá tomar decisiones que tienen que ver con la estrategia y cuestiones tácticas para enfrentar al buen equipo suizo y así poder dar un paso más en el Mundial.