La Selección argentina prepara en Kansas el duelo con Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Por lo pronto, después de los exigentes partidos ante Cabo Verde y Egipto lo más importante es el descanso y la recuperación de los futbolistas mientras el cuerpo técnico diagrama la formación y la estrategia para el encuentro frente a Suiza.

El entrenamiento de la Selección argentina tras la victoria ante Egipto

Como es habitual después de cada partido la práctica fue más intensa para los que no jugaron o lo hicieron durante menos minutos, ya que los demás tuvieron trabajos regenerativos.

Lautaro Martínez fue suplente y tuvo una buena labor.

La Selección tendrá solo un par de entrenamientos más antes del partido del sábado a las 22 hora argentina, por lo que Scaloni deberá optimizar ese escaso tiempo de trabajo para ajustar detalles y definir la formación inicial.

Por ahora no hay muchos indicios de posibles cambios, pero todo indica que todos los futbolistas están disponibles (no hay suspendidos ni lesionados), que tanto Paredes como Tagliafico se ganaron la titularidad, y los que entraron bien desde el banco fueron Lautaro Martínez y Nicolás González.

Más allá de los nombres el cuerpo técnico deberá tomar decisiones que tienen que ver con la estrategia y cuestiones tácticas para enfrentar al buen equipo suizo y así poder dar un paso más en el Mundial.