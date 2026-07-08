Los 17 futbolistas que caminan por la cornisa antes de los cuartos de final: ¿hay algún argentino?

Al límite: las figuras condicionadas de cara a la semifinal del Mundial 2026

El reglamento estipula que si un futbolista acumula dos amonestaciones en partidos diferentes desde los dieciseisavos hasta los cuartos de final, recibirá una fecha de suspensión. Este registro recién se volverá a limpiar al terminar los cuartos de final, garantizando que nadie se pierda la gran final por acumulación de tarjetas, salvo que reciba una expulsión directa.

Inglaterra y Marruecos lideran la lista con cuatro futbolistas condicionados cada uno. Suiza, el próximo rival de la Selección argentina, cuenta con tres jugadores que caminan por la cornisa.

Aquí repasamos la lista completa con los 17 nombres que deberá cuidarse para poder jugar las semifinales del Mundial 20226 en caso de que su equipo logre acceder de fase:

Marruecos: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss

Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss Inglaterra: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi

Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim

Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim Francia: Manu Koné y Michael Olise

Manu Koné y Michael Olise España: Ferrán Torres

Ferrán Torres Bélgica: Brandon Mechele

Brandon Mechele Noruega: Antonio Nusa

Antonio Nusa Argentina: Gonzalo Montiel

Hakimi corre riesgo en Marruecos.

Días y horarios de los cuartos de final del Mundial 2026

La acción se pondrá en marcha este jueves con el partido que protagonizarán Francia y Suiza:

Jueves 9 de julio - 17hs - Francia vs. Marruecos - Boston Stadium

Viernes 10 de julio - 16hs - España vs. Bélgica - SoFi Stadium

Sábado 11 de julio 18hs - Noruega vs. Inglaterra - Hard Rock Stadium

Sábado 11 de julio 22hs - Argentina vs. Suiza - Kansas City Stadium

FIFA rechazó el pedido de Francia por Olise

Francia no logró que la FIFA revocara la tarjeta amarilla de Michael Olise en el triunfo frente a Paraguay y el delantero llegará condicionado al partido frente a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

La Federación Francesa de Fútbol había presentado un recurso para dejar sin efecto la amonestación, pero el organismo rechazó el pedido y el atacante deberá evitar una nueva sanción si pretende estar disponible para una eventual semifinal.

La apelación se produjo después de la controversia generada por la suspensión provisoria de la expulsión de Folarin Balogun, decisión que permitió al delantero de Estados Unidos disputar el encuentro ante Bélgica. A partir de ese antecedente, Francia intentó revertir la sanción sobre Olise, aunque sin éxito, por lo que deberá cuidarse.