La verdad detrás de "La niña futbolista"; Julieta Venegas cuenta todo

Julieta Venegas nos dio rock y pop en el Arena Maipu.

El valor de sus letras: El verdadero motor de su música

Uno de los puntos en los que la compositora hizo mayor hincapié fue en la naturaleza y el origen de sus composiciones. Julieta Venegas defendió que la lírica de sus canciones responde a procesos puramente artísticos, vivencias personales y reflexiones sobre la libertad, alejadas de cualquier agenda política o campaña publicitaria dirigida por organismos gubernamentales.

Mis canciones nacen de un lugar honesto y personal Mis canciones nacen de un lugar honesto y personal

Para la intérprete, el valor de su catálogo musical radica en la conexión genuina con la gente y en cómo el público adopta sus versos para sus propias vidas. Por esta razón, lamentó que se intente desvirtuar el sentido de su poesía musical para ligarla a disputas presupuestarias o estrategias de comunicación oficial con las que ella no tiene ningún tipo de relación ni consentimiento.

¿Julieta Venegas cobró los 14 millones de pesos?

Respecto a la millonaria cifra de 14 millones de pesos que circuló en diversos medios locales y redes sociales, la artista fue tajante al señalar que se trata de información completamente falsa.

Venegas aclaró que no existe ningún contrato, adjudicación ni transferencia de esa índole, reafirmando su postura de trabajar de manera autónoma y bajo sus propios términos profesionales.

Es totalmente falso que recibí esa cantidad de dinero. Es totalmente falso que recibí esa cantidad de dinero.





Con este contundente descargo, la cantautora busca cerrar un capítulo de especulaciones y enfocar la atención de sus seguidores en lo verdaderamente importante: su propuesta musical y el respeto a la identidad de sus canciones, las cuales han marcado a más de una generación precisamente por su independencia y autenticidad.