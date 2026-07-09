La verdad detrás de "La niña futbolista"; Julieta Venegas cuenta todo

La reconocida cantautora mexicana Julieta Venegas se convirtió en el centro de las tendencias digitales tras aclarar de manera contundente los rumores que la vinculaban con un supuesto beneficio económico estatal.
Julieta Venegas rompió el silencio: desmintió un millonario pago del gobierno y defendió el verdadero significado de sus letras
La reconocida cantautora mexicana Julieta Venegas se convirtió en el centro de las tendencias digitales tras aclarar de manera contundente los rumores que la vinculaban con un supuesto beneficio económico estatal.
La artista utilizó sus canales oficiales para deslindarse por completo de la polémica de "la niña futbolista" y desmentir categóricamente las versiones que aseguraban que había recibido la suma de 14 millones de pesos por parte del gobierno de México.
Uno de los puntos en los que la compositora hizo mayor hincapié fue en la naturaleza y el origen de sus composiciones. Julieta Venegas defendió que la lírica de sus canciones responde a procesos puramente artísticos, vivencias personales y reflexiones sobre la libertad, alejadas de cualquier agenda política o campaña publicitaria dirigida por organismos gubernamentales.
Para la intérprete, el valor de su catálogo musical radica en la conexión genuina con la gente y en cómo el público adopta sus versos para sus propias vidas. Por esta razón, lamentó que se intente desvirtuar el sentido de su poesía musical para ligarla a disputas presupuestarias o estrategias de comunicación oficial con las que ella no tiene ningún tipo de relación ni consentimiento.
Respecto a la millonaria cifra de 14 millones de pesos que circuló en diversos medios locales y redes sociales, la artista fue tajante al señalar que se trata de información completamente falsa.
Venegas aclaró que no existe ningún contrato, adjudicación ni transferencia de esa índole, reafirmando su postura de trabajar de manera autónoma y bajo sus propios términos profesionales.
Con este contundente descargo, la cantautora busca cerrar un capítulo de especulaciones y enfocar la atención de sus seguidores en lo verdaderamente importante: su propuesta musical y el respeto a la identidad de sus canciones, las cuales han marcado a más de una generación precisamente por su independencia y autenticidad.