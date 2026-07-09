El Mundial se llena de música: los artistas del show del medio tiempo en la final

La final de la Copa del Mundo tendrá un show de entretiempo que hará bailar a todos; la FIFA confirmó quiénes serán los artistas que pondrán su impronta en el medio tiempo de la final.
Los detalles del revolucionario recital que unirá la pasión de la Copa del Mundo con la música en una transmisión que promete mover las piernitas
La final de la Copa del Mundo tendrá un show de entretiempo que hará bailar a todos; la FIFA confirmó quiénes serán los artistas que pondrán su impronta en el medio tiempo de la final.
Y sí, estamos ansiosos, con la esperanza de que en la final esté la Selección argentina.