Cuántos kilómetros se pueden circular en el auto una vez que se prende la luz de la reserva de la nafta

Cada instante que el motor del auto está encendido, se transforma en una cuenta regresiva desesperante para algunas personas, salvo los que se lo toman con calma y confían en que volverán a cargar nafta justo a tiempo.

Lo que pocos conocen, es cuántos kilómetros puede un auto andar con la reserva de la nafta encendida, antes de que se frene del todo.

Cuántos kilómetros puede andar un auto con la luz de la reserva de la nafta encendida

No hay una única respuesta, ya que es relativa por muchas variables que se pueden dar, sobre todo para autos que son fabricados en la Argentina. En ese caso, esos autos destinan entre un 10% y 15% del tanque de la nafta para la reserva.

La cantidad de kilómetros a recorrer antes de que el depósito de nafta se quede vacío y el auto deje de funcionar, dependerá de dos factores fundamentales, independientemente de los litros reservados:

El tipo de manejo que se le dará al auto

El lugar por donde transite el auto

El contexto donde maneje el auto con la luz de la nafta, seguramente mucho tendrá que ver en los kilómetros que le quedan:

Para nada es lo misma conducir el auto en ciudad, donde los cambios por lo general pasan de primera a segunda, que ir en ruta, a una velocidad razonable y constante.

en ciudad, donde los cambios por lo general pasan de primera a segunda, que ir en ruta, a una velocidad razonable y constante. Para nada es lo mismo ir en ruta a 100 km/h que ir a 140 km/h.

Un vehículo gasta menos nafta si marcha a 60 km/h constante, que acelerando de 0 a 40km/h en una cuadra.

gasta menos si marcha a 60 km/h constante, que acelerando de 0 a 40km/h en una cuadra. Lo que recomiendan los expertos para estirar al máximo la reserva de nafta del auto, es pisar el acelerador lo mínimo e indispensable. Eso significa que es mejor pisar el acelerador un centímetro y tratar de ir en marchas altas, como tercera, además de ser constantes.

Ejemplos de algunos tanques de reserva del auto