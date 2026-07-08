Boca inició el nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena como DT con un triunfo ante Athletico Paranaense

Boca, en el primer amistoso formal del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como DT, le ganó 1 a 0 al Athletico Paranaense de Brasil, en el estadio Padre Martearena de Salta.
Boca, en el primer amistoso formal del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como DT, le ganó en Salta al Athletico Paranaense de Brasil
Boca, en el primer amistoso formal del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como DT, le ganó 1 a 0 al Athletico Paranaense de Brasil, en el estadio Padre Martearena de Salta.
Ante una buena convocatoria de público los Xeneizes se impusieron con un golazo de Lautaro Blanco a los 27' de la primera parte, pero lo más importante fue ver por primera vez en acción al equipo desde que asumió el Vasco como entrenador.
Para este ensayo formal Arruabarrena dispuso como titulares a Leandro Brey, el debutante uruguayo Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar, el juvenil Leonel Flores, Alan Velasco y el uruguayo Miguel Merentiel que fue el capitán.
Luego, en la segunda parte, el DT le dio minutos a Williams Alarcón, Marco Pellegrino, Ángel Romero, Lautaro Di Lollo, Kevin Zenón, Javier García, Malcom Braida, el chileno Carlos Palacios, Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Milton Giménez.
El conjunto brasileño terminó con un hombre menos por la expulsión del arquero Santos.
Arruabarrena prepara el inicio oficial del segundo semestre en el que Boca competirá en 3 frentes: Copa Argentina, Copa Sudamericana y Torneo Clausura.
El jueves 16 juega con Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina, una semana después (jueves 23) recibe a O'Higgins de Chile por los playoffs de la Sudamericana y el domingo 26 empieza el Clausura visitando a Riestra.