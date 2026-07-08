Boca inició el nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena como DT con un triunfo ante Athletico Paranaense

Luego, en la segunda parte, el DT le dio minutos a Williams Alarcón, Marco Pellegrino, Ángel Romero, Lautaro Di Lollo, Kevin Zenón, Javier García, Malcom Braida, el chileno Carlos Palacios, Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Milton Giménez.

El conjunto brasileño terminó con un hombre menos por la expulsión del arquero Santos.

Lo que viene para Boca en el inicio del segundo semestre

Arruabarrena prepara el inicio oficial del segundo semestre en el que Boca competirá en 3 frentes: Copa Argentina, Copa Sudamericana y Torneo Clausura.

El jueves 16 juega con Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina, una semana después (jueves 23) recibe a O'Higgins de Chile por los playoffs de la Sudamericana y el domingo 26 empieza el Clausura visitando a Riestra.