Construyen monumental ruta y en solo una semana rompen cuatro récords Guinness

La construcción de rutas es clave para el desarrollo de un país. Estas infraestructuras conectan puntos estratégicos, facilitan el transporte de personas y mercancías e impulsan la actividad económica. Con esa visión, India no solo se propuso construir una nueva autopista, sino también romper cuatro récords mundiales en el proceso.
Y lo consiguió en un tiempo récord. En solo una semana, el país sorprendió al mundo durante la construcción del Corredor Económico Bengaluru-Kadapa-Vijayawada (NH-544G), una ruta que estableció cuatro marcas históricas por la velocidad y el volumen de pavimentación.
Los cuatro récords que batió esta ruta
El primer récord de esta ruta fue la colocación continua más larga de hormigón bituminoso en 24 horas, con 28.89 kilómetros de carril pavimentados, equivalentes a un tramo de 9.63 kilómetros de longitud y tres carriles. El segundo récord de esta construcción consistió en la mayor cantidad de hormigón bituminoso colocada en un solo día: 10.655 toneladas métricas.
El 11 de enero se alcanzaron otros dos hitos. La ruta registró la mayor pavimentación continua acumulada en una obra vial de alta velocidad, con 156 kilómetros de carril construidos, superando ampliamente el anterior récord mundial de 84,4 kilómetros. Además, estableció una nueva marca por el mayor flujo continuo de material asfáltico, al utilizar un total de 57.500 toneladas métricas de hormigón bituminoso.
¿Cómo lograron esta hazaña?
Para ejecutar esta infraestructura se desplegó un enorme operativo que incluyó 70 camiones volcadores, 17 rodillos compactadores, cinco plantas de mezcla asfáltica en caliente y una pavimentadora de alta capacidad trabajando de forma simultánea.
Todo el proceso estuvo supervisado por ingenieros y especialistas de instituciones de prestigio, entre ellas el Instituto Indio de Tecnología de Bombay (IIT Bombay), con el objetivo de garantizar que la ruta cumpliera con los estándares internacionales de calidad, resistencia y seguridad, a pesar del ritmo acelerado de construcción.