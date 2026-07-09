Construyen monumental ruta y en solo una semana rompen cuatro récords Guinness

El 11 de enero se alcanzaron otros dos hitos. La ruta registró la mayor pavimentación continua acumulada en una obra vial de alta velocidad, con 156 kilómetros de carril construidos, superando ampliamente el anterior récord mundial de 84,4 kilómetros. Además, estableció una nueva marca por el mayor flujo continuo de material asfáltico, al utilizar un total de 57.500 toneladas métricas de hormigón bituminoso.

¿Cómo lograron esta hazaña?

Para ejecutar esta infraestructura se desplegó un enorme operativo que incluyó 70 camiones volcadores, 17 rodillos compactadores, cinco plantas de mezcla asfáltica en caliente y una pavimentadora de alta capacidad trabajando de forma simultánea.

Todo el proceso estuvo supervisado por ingenieros y especialistas de instituciones de prestigio, entre ellas el Instituto Indio de Tecnología de Bombay (IIT Bombay), con el objetivo de garantizar que la ruta cumpliera con los estándares internacionales de calidad, resistencia y seguridad, a pesar del ritmo acelerado de construcción.